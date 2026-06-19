Ученые раскрыли тайну уникальной черной дыры Стрелец А*
Категория
Наука и медицина
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Ученые раскрыли тайну уникальной черной дыры Стрелец А*

Тайна черной дыры Стрелец А* — что удалось узнать
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Источник:  CNN

Иностранные ученые наконец-то отыскали убедительные доказательства того, что сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*) в центре Млечного Пути выпускает космический "ветер" - поток горячего газа. Таким образом им удалось разгадать загадку, существовавшую более полувека.

Главные тезисы

  • Речь идет о черной дыре, которая ближе всех к нашей планете.
  • Никогда до сих пор ученые не фиксировали исходящего из нее слабого ветра.

Тайна черной дыры Стрелец А* — что удалось узнать

Что важно понимать, ее масса достигает около 4 миллионов солнц.

Ученые и раньше догадывались, что черные дыры не только поглощают вещество, но и выбрасывают его в виде струй или ветра.

Несмотря на это, в нашей галактике такого ветра до сих пор не удалось обнаружить.

Чтобы разгадать эту загадку, использовали радиотелескоп Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.

Астрономы составили подробную карту газа вокруг черной дыры и обнаружили конусообразную полость длиной около 3 световых лет.

Данные рентгеновской обсерватории Chandra X-ray Observatory указывают на то, что ее сформировал поток горячей плазмы, выходящий из центра галактики.

В отличие от мощных струй, наблюдаемых в некоторых активных галактиках, ветер от Стрельца A* оказался очень слабым — скорее «космическим бризом», чем ураганом. Именно поэтому его не могли обнаружить десятилетиями.

Открытие подтверждает, что черная дыра в центре нашей галактики ведет себя так же, как и сверхмассивные черные дыры в других галактиках, но прямо сейчас находится в относительно спокойном состоянии.

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