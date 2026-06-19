Ученые раскрыли тайну уникальной черной дыры Стрелец А*

Иностранные ученые наконец-то отыскали убедительные доказательства того, что сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*) в центре Млечного Пути выпускает космический "ветер" - поток горячего газа. Таким образом им удалось разгадать загадку, существовавшую более полувека.
Главные тезисы
- Речь идет о черной дыре, которая ближе всех к нашей планете.
- Никогда до сих пор ученые не фиксировали исходящего из нее слабого ветра.
Тайна черной дыры Стрелец А* — что удалось узнать
Что важно понимать, ее масса достигает около 4 миллионов солнц.
Ученые и раньше догадывались, что черные дыры не только поглощают вещество, но и выбрасывают его в виде струй или ветра.
Несмотря на это, в нашей галактике такого ветра до сих пор не удалось обнаружить.
Чтобы разгадать эту загадку, использовали радиотелескоп Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.
Астрономы составили подробную карту газа вокруг черной дыры и обнаружили конусообразную полость длиной около 3 световых лет.
Данные рентгеновской обсерватории Chandra X-ray Observatory указывают на то, что ее сформировал поток горячей плазмы, выходящий из центра галактики.
В отличие от мощных струй, наблюдаемых в некоторых активных галактиках, ветер от Стрельца A* оказался очень слабым — скорее «космическим бризом», чем ураганом. Именно поэтому его не могли обнаружить десятилетиями.
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