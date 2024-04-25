Науковцям з Массачусетського технологічного інституту вдалось виявити природній феномен взаємодії води зі світлом, який може вплинути на революційний розвиток технологій.

Як виявлення феному взаємодії між водою і світлом може вплинули на подальший розвиток технологій

Зазначається, що науковці відкрили так званий процес "фотомолекулярного ефекту", який доводить, що вода здатна випаровуватись без наявного джерела тепла, а лише за допомогою світла.

Підкреслюється, що це може допомогти вченим розкрити загадку, над якою науковці б’ються вже більше 80 років.

Упродовж багатьох десятиліть кліматологи не можуть зрозуміти, як хмарам вдається поглинати більше світла, ніж це підтверджується теоретичними розрахунками.

Виявлення випаровування, викликаного світлом, а не теплом, дає нові революційні знання про взаємодію світла і води. Це могло б допомогти нам отримати нове розуміння того, як сонячне світло взаємодіє з хмарами, туманом, океанами та іншими природними водоймами, впливаючи на погоду і клімат... Це дослідження входить до рідкісної групи воістину революційних відкриттів, які не набули широкого визнання спільнота одразу, але для підтвердження потрібен час, іноді тривалий час, — пояснює професор машинобудування в Університеті Пердью Сюлін Руан. Поширити

Які можливості відкриття розкриває перед людством

Зокрема, відкриття вчених може вплинути на дослідження і розрахунки змін клімату на планеті, створення прогнозів погоди, революційні технологічні рішення у сфері енергетики та чистої питної води.

Дослідники прогнозують, що, у першу чергу, відкриття знайде застосування у технологіях опріснення води за допомогою сонячного проміння.

Це дозволяє створити ефективніший за нинішні спосіб виробництва прісної води

Я думаю, що у цього методу є безліч застосувань. Ми вивчаємо всі ці різні напрямки. І, звичайно ж, це також впливає на фундаментальну науку, наприклад, на вплив хмар на клімат, тому що хмари є найбільш невизначеним аспектом кліматичних моделей, — зазначає професор Массачусетського технологічного інституту Ган Чен. Поширити

Результати були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) у дослідженні під назвою "Фотомолекулярний ефект: взаємодія видимого світла з кордоном розділу повітря-вода".

У дослідженні описується, як вчені провели серію з 14 ретельно точних експериментів, щоб довести, що фотони видимого спектра світла можуть "відколювати" кластери води, які перебувають на повітрі.

Робота також припустила, що фотомолекулярний ефект не обмежується лабораторією і широко поширений у природі.