Ученым из Массачусетского технологического института удалось выявить естественный феномен взаимодействия воды со светом, который может повлиять на революционное развитие технологий.

Как выявление фенома взаимодействия между водой и светом может повлиять на дальнейшее развитие технологий

Отмечается, что ученые открыли так называемый процесс "фотомолекулярного эффекта", который доказывает, что вода способна испаряться без источника тепла, а только с помощью света.

Подчеркивается, что это может помочь ученым раскрыть загадку, над которой ученые сражаются уже больше 80 лет.

В течение многих десятилетий климатологи не могут понять, как облакам удается поглощать больше света, чем подтверждается теоретическими расчетами.

Выявление испарения, вызванного светом, а не теплом, дает новые революционные знания о взаимодействии света и воды. Это могло бы помочь нам получить новое понимание того, как солнечный свет взаимодействует с облаками, туманом, океанами и другими природными водоемами, влияя на погоду и климат. , но для подтверждения нужно время, иногда длительное время, — объясняет профессор машиностроения в Университете Пердью Сюлин Руан. Поделиться

Какие возможности открытия раскрывает перед человечеством

В частности, открытие ученых может повлиять на исследования и расчеты изменений климата на планете, создание прогнозов погоды, революционные технологические решения в сфере энергетики и чистой питьевой воды.

Исследователи прогнозируют, что в первую очередь открытие найдет применение в технологиях опреснения воды с помощью солнечных лучей.

Это позволяет создать более эффективный способ производства пресной воды.

Я думаю, что у этого метода есть множество приложений. Мы изучаем все эти разные направления. И, конечно же, это также влияет на фундаментальную науку, например, на влияние облаков на климат, потому что облака являются наиболее неопределенным аспектом климатических моделей, отмечает профессор Массачусетского технологического института Ган Чен. Поделиться

Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) в исследовании под названием "Фотомолекулярный эффект: взаимодействие видимого света с границей раздела воздух-вода".

В исследовании описывается, как ученые провели серию из 14 тщательно точных экспериментов, чтобы доказать, что фотоны видимого спектра света могут "откалывать" находящиеся на воздухе кластеры воды.

Работа также предположила, что фотомолекулярный эффект не ограничивается лабораторией и широко распространен в природе.