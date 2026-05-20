Науковці розкрили загадку крихітних "людських ручок" у тиранозаврів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розкрили загадку крихітних "людських ручок" у тиранозаврів

тиранозавр
Джерело:  The Independent

Могутні хижі динозаври, як-от тиранозавр (Tyrannosaurus rex), мали крихітні передні лапи, оскільки використовували свої потужні голови як основну зброю.

Головні тези:

  • Згідно з новим дослідженням, крихітні передні лапи тиранозавра були результатом еволюційних адаптацій для полювання з використанням голови та щелеп.
  • Розміри здобичі та потужність черепа визначали співвідношення між розмірами рук та голови у динозаврів.

Тиранозаври мали крихітні передні кінцівки через велетенські голови

Страхітливий T.rex був величезним динозавром, який виростав до 12 метрів у довжину та 6 метрів у висоту, але мав комічно маленькі передні кінцівки — близько 0,9 метра завдовжки, приблизно як у людини.

Тепер дослідники стверджують, що крихітні передні лапи цих масивних динозаврів пов’язані з розвитком їхніх великих, потужних черепів, що відображає перехід до полювання за допомогою голови та щелеп замість кігтів.

Ця еволюційна зміна тіла збігається зі збільшенням розміру здобичі — гігантських довгошиїх рослиноїдних завропод та інших великих травоїдних динозаврів.

Ми прагнули зрозуміти, що саме спричинило цю зміну, і виявили сильний зв’язок між короткими руками та великими, потужно побудованими головами, — сказав Чарлі Роджер Шерер, автор дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Голова перебрала на себе функцію рук як засобу нападу. Це випадок "використовуй або втрать". Руки більше не були корисними й з часом зменшилися.

Адаптації гігантських голів у динозаврів почалися в регіонах із гігантською здобиччю. У цьому доісторичному світі намагатися схопити й утримати 100-футового завропода кігтями було менш ефективно, ніж атакувати й утримувати його щелепами.

Збільшення розміру здобичі, ймовірно, призвело до "еволюційної гонки озброєнь", у якій динозаври розвивали міцні черепи та щелепи, що давало змогу краще долати жертву.

У дослідженні вчені кількісно оцінили міцність черепа, враховуючи його розміри, щільність з’єднання кісток черепа та силу укусу щелепи. Вони виявили, що T. rex отримав найвищий показник, за ним — Tyrannotitan, ще один двоногий динозавр майже таких самих розмірів, як T. rex, який жив на території сучасної Аргентини в ранньому крейдяному періоді 145–100 мільйонів років тому.

Також вони порівняли довжину рук із розміром черепа серед п’яти груп динозаврів і встановили, що зменшення передніх кінцівок було більш тісно пов’язане з міцністю черепа, ніж із розміром самого черепа або загальними розмірами тіла.

Дослідники зазначили, що навіть деякі хижі динозаври з міцними головами та крихітними передніми кінцівками мали невеликі загальні розміри тіла.

Тож редукція передніх кінцівок була наслідком їхньої непотрібності під час захоплення здобичі у цих великих тероподів.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Палеонтологи з'ясували цікаву особливість поведінки тиранозаврів та їхніх родичів
Палеонтологи з'ясували цікаву особливість поведінки тиранозаврів та їхніх родичів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Учені підрахували точну кількість тиранозаврів до нашої ери
Учені підрахували точну кількість тиранозаврів до нашої ери
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Учені зробили нове приголомшливе відкриття про харчування тиранозаврів
тиранозавр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?