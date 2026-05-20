Науковці розкрили загадку крихітних "людських ручок" у тиранозаврів

Могутні хижі динозаври, як-от тиранозавр (Tyrannosaurus rex), мали крихітні передні лапи, оскільки використовували свої потужні голови як основну зброю.
Головні тези:
- Згідно з новим дослідженням, крихітні передні лапи тиранозавра були результатом еволюційних адаптацій для полювання з використанням голови та щелеп.
- Розміри здобичі та потужність черепа визначали співвідношення між розмірами рук та голови у динозаврів.
Тиранозаври мали крихітні передні кінцівки через велетенські голови
Страхітливий T.rex був величезним динозавром, який виростав до 12 метрів у довжину та 6 метрів у висоту, але мав комічно маленькі передні кінцівки — близько 0,9 метра завдовжки, приблизно як у людини.
Тепер дослідники стверджують, що крихітні передні лапи цих масивних динозаврів пов’язані з розвитком їхніх великих, потужних черепів, що відображає перехід до полювання за допомогою голови та щелеп замість кігтів.
Ця еволюційна зміна тіла збігається зі збільшенням розміру здобичі — гігантських довгошиїх рослиноїдних завропод та інших великих травоїдних динозаврів.
Голова перебрала на себе функцію рук як засобу нападу. Це випадок "використовуй або втрать". Руки більше не були корисними й з часом зменшилися.
Адаптації гігантських голів у динозаврів почалися в регіонах із гігантською здобиччю. У цьому доісторичному світі намагатися схопити й утримати 100-футового завропода кігтями було менш ефективно, ніж атакувати й утримувати його щелепами.
Збільшення розміру здобичі, ймовірно, призвело до "еволюційної гонки озброєнь", у якій динозаври розвивали міцні черепи та щелепи, що давало змогу краще долати жертву.
У дослідженні вчені кількісно оцінили міцність черепа, враховуючи його розміри, щільність з’єднання кісток черепа та силу укусу щелепи. Вони виявили, що T. rex отримав найвищий показник, за ним — Tyrannotitan, ще один двоногий динозавр майже таких самих розмірів, як T. rex, який жив на території сучасної Аргентини в ранньому крейдяному періоді 145–100 мільйонів років тому.
Також вони порівняли довжину рук із розміром черепа серед п’яти груп динозаврів і встановили, що зменшення передніх кінцівок було більш тісно пов’язане з міцністю черепа, ніж із розміром самого черепа або загальними розмірами тіла.
Тож редукція передніх кінцівок була наслідком їхньої непотрібності під час захоплення здобичі у цих великих тероподів.
