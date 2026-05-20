Ученые раскрыли загадку крошечных "человеческих ручек" у тиранозавров

Могучие хищные динозавры, такие как тиранозавр (Tyrannosaurus rex), имели крохотные передние лапы, поскольку использовали свои мощные головы как основное оружие.
Главные тезисы
- Тираннозавры имели крошечные передние лапы из-за эволюционных адаптаций для охоты с использованием головы и челюстей.
- Уменьшение размеров передних конечностей было связано с развитием больших, мощных черепов у динозавров.
Тиранозавры имели крошечные передние конечности из-за гигантских голов
Устрашающий T.rex был огромным динозавром, который вырос до 12 метров в длину и 6 метров в высоту, но имел комически маленькие передние конечности — около 0,9 метра длиной, примерно как у человека.
Теперь исследователи утверждают, что крохотные передние лапы этих массивных динозавров связаны с развитием их больших, мощных черепов, что отражает переход к охоте с помощью головы и челюстей вместо когтей.
Это эволюционное изменение тела совпадает с увеличением размера добычи — гигантских длинношеих растительноядных завропод и других крупных травоядных динозавров.
Голова взяла на себя функцию рук как средства нападения. Это случай "используй или потеряй". Руки больше не были полезны и со временем уменьшились.
Адаптации гигантских голов у динозавров начались в регионах с гигантской добычей. В этом доисторическом мире пытаться схватить и удержать 100-футового завропода когтями было менее эффективно, чем атаковать и удерживать его челюстями.
Увеличение размера добычи, вероятно, привело к "эволюционной гонке вооружений", в которой динозавры развивали крепкие черепа и челюсти, что позволяло лучше преодолевать жертву.
В исследовании ученые количественно оценили крепость черепа, учитывая его размеры, плотность соединения костей черепа и силу укуса челюсти. Они обнаружили, что T. rex получил самый высокий показатель, за ним — Tyrannotitan, еще один двуногий динозавр почти таких же размеров, как T. rex, живший на территории современной Аргентины в раннем меловом периоде 145–100 миллионов лет назад.
Также они сравнили длину рук с размером черепа среди пяти групп динозавров и установили, что уменьшение передних конечностей было более тесно связано с крепостью черепа, чем с размером самого черепа или общими размерами тела.
Поэтому редукция передних конечностей была следствием их ненужности во время захвата добычи этих крупных тероподов.
