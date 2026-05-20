Ученые раскрыли загадку крошечных "человеческих ручек" у тиранозавров

Могучие хищные динозавры, такие как тиранозавр (Tyrannosaurus rex), имели крохотные передние лапы, поскольку использовали свои мощные головы как основное оружие.

Тиранозавры имели крошечные передние конечности из-за гигантских голов

Устрашающий T.rex был огромным динозавром, который вырос до 12 метров в длину и 6 метров в высоту, но имел комически маленькие передние конечности — около 0,9 метра длиной, примерно как у человека.

Теперь исследователи утверждают, что крохотные передние лапы этих массивных динозавров связаны с развитием их больших, мощных черепов, что отражает переход к охоте с помощью головы и челюстей вместо когтей.

Это эволюционное изменение тела совпадает с увеличением размера добычи — гигантских длинношеих растительноядных завропод и других крупных травоядных динозавров.

Мы стремились понять, что именно привело к этой смене, и обнаружили сильную связь между короткими руками и большими, мощно построенными головами, — сказал Чарли Роджер Шерер, автор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Голова взяла на себя функцию рук как средства нападения. Это случай "используй или потеряй". Руки больше не были полезны и со временем уменьшились.

Адаптации гигантских голов у динозавров начались в регионах с гигантской добычей. В этом доисторическом мире пытаться схватить и удержать 100-футового завропода когтями было менее эффективно, чем атаковать и удерживать его челюстями.

Увеличение размера добычи, вероятно, привело к "эволюционной гонке вооружений", в которой динозавры развивали крепкие черепа и челюсти, что позволяло лучше преодолевать жертву.

В исследовании ученые количественно оценили крепость черепа, учитывая его размеры, плотность соединения костей черепа и силу укуса челюсти. Они обнаружили, что T. rex получил самый высокий показатель, за ним — Tyrannotitan, еще один двуногий динозавр почти таких же размеров, как T. rex, живший на территории современной Аргентины в раннем меловом периоде 145–100 миллионов лет назад.

Также они сравнили длину рук с размером черепа среди пяти групп динозавров и установили, что уменьшение передних конечностей было более тесно связано с крепостью черепа, чем с размером самого черепа или общими размерами тела.

Исследователи отметили, что даже некоторые хищные динозавры с крепкими головами и крошечными передними конечностями имели небольшие общие размеры тела.

Поэтому редукция передних конечностей была следствием их ненужности во время захвата добычи этих крупных тероподов.