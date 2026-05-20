Ученые раскрыли загадку крошечных "человеческих ручек" у тиранозавров
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые раскрыли загадку крошечных "человеческих ручек" у тиранозавров

тиранозавр
Читати українською
Источник:  The Independent

Могучие хищные динозавры, такие как тиранозавр (Tyrannosaurus rex), имели крохотные передние лапы, поскольку использовали свои мощные головы как основное оружие.

Главные тезисы

  • Тираннозавры имели крошечные передние лапы из-за эволюционных адаптаций для охоты с использованием головы и челюстей.
  • Уменьшение размеров передних конечностей было связано с развитием больших, мощных черепов у динозавров.

Тиранозавры имели крошечные передние конечности из-за гигантских голов

Устрашающий T.rex был огромным динозавром, который вырос до 12 метров в длину и 6 метров в высоту, но имел комически маленькие передние конечности — около 0,9 метра длиной, примерно как у человека.

Теперь исследователи утверждают, что крохотные передние лапы этих массивных динозавров связаны с развитием их больших, мощных черепов, что отражает переход к охоте с помощью головы и челюстей вместо когтей.

Это эволюционное изменение тела совпадает с увеличением размера добычи — гигантских длинношеих растительноядных завропод и других крупных травоядных динозавров.

Мы стремились понять, что именно привело к этой смене, и обнаружили сильную связь между короткими руками и большими, мощно построенными головами, — сказал Чарли Роджер Шерер, автор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Голова взяла на себя функцию рук как средства нападения. Это случай "используй или потеряй". Руки больше не были полезны и со временем уменьшились.

Адаптации гигантских голов у динозавров начались в регионах с гигантской добычей. В этом доисторическом мире пытаться схватить и удержать 100-футового завропода когтями было менее эффективно, чем атаковать и удерживать его челюстями.

Увеличение размера добычи, вероятно, привело к "эволюционной гонке вооружений", в которой динозавры развивали крепкие черепа и челюсти, что позволяло лучше преодолевать жертву.

В исследовании ученые количественно оценили крепость черепа, учитывая его размеры, плотность соединения костей черепа и силу укуса челюсти. Они обнаружили, что T. rex получил самый высокий показатель, за ним — Tyrannotitan, еще один двуногий динозавр почти таких же размеров, как T. rex, живший на территории современной Аргентины в раннем меловом периоде 145–100 миллионов лет назад.

Также они сравнили длину рук с размером черепа среди пяти групп динозавров и установили, что уменьшение передних конечностей было более тесно связано с крепостью черепа, чем с размером самого черепа или общими размерами тела.

Исследователи отметили, что даже некоторые хищные динозавры с крепкими головами и крошечными передними конечностями имели небольшие общие размеры тела.

Поэтому редукция передних конечностей была следствием их ненужности во время захвата добычи этих крупных тероподов.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Палеонтологи выяснили интересную особенность поведения тираннозавров и их сородичей
Палеонтологи выяснили интересную особенность поведения тираннозавров и их сородичей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые подсчитали точное количество тираннозавров до нашей эры
Ученые подсчитали точное количество тираннозавров до нашей эры
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые сделали новое потрясающее открытие о питании тираннозавров
тиранозавр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?