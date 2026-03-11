Науковці розробляють революційний проєкт лазерної передачі енергії Сонця

Останніми роками світова енергетика пережила низку масштабних інновацій – від гігантських вітряних турбін до відродження ядерного сектора США. Однак передача енергії на відстань – з точки А в точку Б – завжди залишалася слабкою ланкою.

Літак може стати “електростанцією”: що відомо

Ситуація змінилася: один незвичайний політ над Пенсільванією довів, що електрику можна транслювати прямо з повітря, пише The Pulse. Тепер чиста енергія може направлятися невидимими променями прямо на наші сонячні панелі.

Всі ми знаємо, що нашій залежності від нафти і газу повинен прийти кінець. Особливо з огляду на те, що недавні військові операції на Близькому Сході викликали різке зростання цін на нафту.

У зв'язку з цим більша частина світу звернулася до сектора відновлюваної енергії. Сектору сонячної енергетики знадобилися десятиліття, щоб досягти позначки в 1 ТВт виробленої енергії в 2022 році, але всього через два роки цей показник подвоївся до 2 ТВт.

Реальність нинішнього енергетичного ринку така, що мільйони людей залежать від нього в плані засобів до існування і навряд чи знайшли б іншу роботу, якби ринок зник. І сектор чистої енергії став важливим фактором у світовій економіці. Відновлювана енергія створює в п'ять разів більше робочих місць, ніж викопне паливо, досягнувши позначки в 30 мільйонів пару років тому.

Сонячна енергія може вплинути на народження нових націй, які прагнуть генерувати всю необхідну потужність від Сонця. Ефективність сучасних технологій тепер дозволяє передавати енергію на величезні відстані всього з 1% втрат. У зв'язку з недавнім стрибком цін на нафту велика частина світової нафти застрягла в танкерах в районі Близького Сходу.

Стартап під назвою Overview Energy нещодавно втілив у життя глибоко значущу мрію, відправивши комерційний літак Cessna в небо над Пенсільванією. Літак був оснащений лазером, який направляв сонячну енергію прямо на приймач на землі. Компанія заявляє, що це перший випадок в історії, коли рухоме джерело енергії передало потужність променями безпосередньо на звичайні старі сонячні панелі на землі.

Тестовий політ довів, що безпечний для очей промінь енергії може передавати величезні обсяги згенерованої енергії на сонячні панелі, що мають фіксований приймач. Наступним кроком після тестового польоту буде проведення аналогічного випробування на низькій орбіті. Вплив сонячної енергетики на навколишнє середовище може бути радикально знижений, а в космосі чекає набагато більш потужна сонячна енергія, готова до поглинання.

Проєкт космічної сонячної енергії Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech) продемонстрував, що енергію можна передавати в космосі за допомогою мікрохвиль. Однак ця система використовує оптичний лазер для відправки сонячної енергії вниз до нас. Літак використовував промінь або лазер з низькою щільністю потужності для відправки сонячної енергії вниз на звичайні, повсякденні сонячні панелі на землі.

Але цю систему необхідно модернізувати до променя високої щільності, щоб зробити теорію здійсненною, і команда зазначила, що буде потрібно розробити додаткові протоколи безпеки. Overview очікує, що до 2030 року система буде передавати мегавати енергії, а пізніше в цьому десятилітті, можливо, і гігавати.