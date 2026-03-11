Ученые разрабатывают революционный проект лазерной передачи энергии Солнца

В последние годы мировая энергетика пережила целый ряд масштабных инноваций – от гигантских ветряных турбин до возрождения ядерного сектора США. Однако передача энергии на расстояние – из точки А в точку Б – всегда оставалась слабым звеном.

Самолет может стать "электростанцией": что известно

Ситуация изменилась: один необычный полет над Пенсильванией доказал, что электричество можно транслировать прямо из воздуха, пишет The Pulse. Теперь чистая энергия может направляться невидимыми лучами прямо на наши солнечные панели.

Все мы знаем, что нашей зависимости от нефти и газа должен прийти конец. Особенно учитывая, что недавние военные операции на Ближнем Востоке вызвали резкий рост цен на нефть.

В этой связи большая часть мира обратилась в сектор возобновляемой энергии. Сектору солнечной энергетики понадобилось десятилетие, чтобы достичь отметки в 1 ТВт производимой энергии в 2022 году, но всего через два года этот показатель удвоился до 2 ТВт.

Реальность нынешнего энергетического рынка такова, что миллионы людей зависят от него в плане средств к существованию и вряд ли бы нашли другую работу, если бы рынок исчез. И сектор чистой энергии стал важнейшим фактором в мировой экономике. Возобновляемая энергия создает в пять раз больше рабочих мест, чем ископаемое топливо, достигнув отметки в 30 миллионов пару лет назад.

Солнечная энергия может повлиять на рождение новых наций, стремящихся генерировать всю необходимую мощность от Солнца. Эффективность современных технологий теперь позволяет передавать энергию на огромные расстояния всего с 1% потерь. В связи с недавним скачком цен на нефть большая часть мировой нефти застряла в танкерах в районе Ближнего Востока.

Стартап под названием Overview Energy недавно претворил в жизнь глубоко значимую мечту, отправив коммерческий самолет Cessna в небо над Пенсильванией. Самолет был оборудован лазером, который направлял солнечную энергию прямо на приемник на земле. Компания заявляет, что это первый случай в истории, когда движущийся источник энергии передал мощность лучами непосредственно на обычные старые солнечные панели на земле.

Тестовый полет доказал, что безопасный глаз луч энергии может передавать огромные объемы сгенерированной энергии на солнечные панели, имеющие фиксированный приемник. Следующим шагом после тестового полета будет проведение аналогичного испытания на низкой орбите. Воздействие солнечной энергетики на окружающую среду может быть радикально снижено, а в космосе ждет гораздо более мощная солнечная энергия, готовая к поглощению.

Проект космической солнечной энергии Калифорнийского технологического института (Caltech) продемонстрировал, что энергию можно передавать в космосе с помощью микроволн. Однако, эта система использует оптический лазер для отправки солнечной энергии вниз к нам. Самолет использовал луч или лазер с низкой плотностью мощности для отправки солнечной энергии вниз на обычные, обычные солнечные панели на земле.

Но эту систему необходимо модернизировать к лучу высокой плотности, чтобы сделать теорию осуществимой, и команда отметила, что потребуется разработать дополнительные протоколы безопасности. Overview ожидает, что к 2030 году система будет передавать мегацию энергии, а позже в этом десятилетии, возможно, и гигавать.