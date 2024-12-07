Група американських дослідників з Університету Арізони стверджує, що реальні сонячні бурі із дійсно катастрофічними для Землі наслідками не відбувались вже кілька тисяч років, однак можуть повторитись у майбутньому.

Що відомо про наслідки катастрофічних сонячних бурь

Американські дослідники займаються вивченням кілець на деревах із метою виявити свідчення колосальних сонячних бурь, які відомі під назвою події Міяке.

Зазначається, що це настількі рідкісні космічні явища, що за останні 14,5 тис років було зафіксовано лише 6 таких подій.

Остання подібна сонячна буря сталась в 775-775 роках нашої ери.

Сонце

Ці події представляють собою спалах екстремальної сонячної активності, сліди якої у 2012 році були виявлені японським фізиком Міяке.

Якби вони трапилися сьогодні, вони мали б катастрофічні наслідки для комунікаційних технологій, — підкреслює провідний автор дослідження Ірина Панюшкіна. Поширити

Фуса Міяке також входить до команди Ірини Панюшкіної і опублікував дослідження із катастрофічним сценарієм розгортання цих подій.

Що відбувається під час аномальної екстремальної сонячної активності

Зокрема, в результаті підвищенної сонячної активності космічне випромінювання починає взаємодіяти з азотом в земній атмосфері, що провокує утворення ізотопу вуглець-14.

Зі свого боку вуглець-14 взаємодіє з атмосферним киснем і утворює вуглекислий газ. У процесі поглинання цього газу певна кількість вуглецю-14 стає частиною деревини.

Панюшкіна та її команда з Університету Арізони ретельно дослідили кільця дерев, стовбури яких через випадкові причини законсервувалися в мулі на берегах річок, або були знайдені під час археологічних розкопок. Підвищені концентрації вуглецю-14 вказують, що дерево жило в епоху, коли сталася подія Міяке.