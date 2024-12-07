Группа американских исследователей из Аризонского Университета утверждает, что реальные солнечные бури с действительно катастрофическими для Земли последствиями не происходили уже несколько тысяч лет, однако могут повториться в будущем.
Главные тезисы
- Солнечные бури с катастрофическими последствиями могут повториться в будущем, предупреждают американские исследователи.
- Экстремальная солнечная активность может вызвать изменения в атмосфере Земли и повлиять на коммуникационные технологии.
- Исследователи изучают следы экстремально мощных солнечных бурь, анализируя колечки на деревьях, чтобы предсказать возможные сценарии будущих событий.
- Проведенные исследования свидетельствуют о редких явлениях солнечной активности, последние из которых отмечены в 775-775 годах нашей эпохи.
- Детальный анализ кольцевых структур деревьев, сохранивших следы солнечных бурь, позволяет ученым изучить возможные последствия таких катастрофических событий.
Что известно о последствиях катастрофических солнечных бурь
Американские исследователи занимаются изучением колец на деревьях с целью выявить свидетельства колоссальных солнечных бурь, которые известны под названием Мияке.
Отмечается, что это столь редкие космические явления, что за последние 14,5 тыс. лет было зафиксировано лишь 6 таких событий.
Последняя подобная солнечная буря произошла в 775-775 годах нашей эпохи.
Эти события представляют вспышку экстремальной солнечной активности, следы которой в 2012 году были обнаружены японским физиком Мияке.
Фуса Мияке также входит в команду Ирины Панюшкиной и опубликовал исследования по катастрофическому сценарию развертывания этих событий.
Что происходит во время аномальной экстремальной солнечной активности
В частности, в результате повышенной солнечной активности космическое излучение начинает взаимодействовать с азотом в земной атмосфере, что провоцирует образование изотопа углерод-14.
Со своей стороны углерод-14 взаимодействует с атмосферным кислородом и образует углекислый газ. В процессе поглощения этого газа определенное количество углерода-14 становится частью древесины.
Панюшкина и ее команда из Университета Аризоны тщательно исследовали кольца деревьев, стволы которых по случайным причинам законсервировались в иле на берегах рек, или были найдены во время археологических раскопок.
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