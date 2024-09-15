Що відомо про підводного літаючого спагетті-монстра

Зазначається, що науковцям вдалось зняти кадри з унікальним створінням на глибині майже 665 метрів поблизу підводної гори на хребті Наска завдяки дистанційно керованому пристрою, встановленому на дослідницькому судні Falkor.

Підводні гори південно-східної частини Тихого океану вирізняються надзвичайним біологічним різноманіттям, — зазначив морський біолог і науковий директор Ocean Census, керівник глобальної програми, яка має на меті прискорити відкриття морських видів, який брав участь у цьому відкритті, Алекс Девід Роджерс. Поширити

Зазначається, що ці дивні істоти насправді є колоніями великої кількості невеликих організмів, переважно багатоклітинних "зооїдів".

Що відомо про умови існування підводного літаючого спагетті-монстра

Кожен з таких організмів виконує свою унікальну функцію, зокрема, щодо розмноження або видобутку їжі.

Ці істоти є хижаками і проживають на глибині від 1 до 3 км. Вони здатні досягати розмірів до 1 метра.

Роджерс підкреслив, що таке дослідження "значно покращить наше розуміння розподілу дивовижних форм життя на цих підводних горах, в тому числі тих, які ніколи раніше не були нанесені на карту і не були помічені людськими очима".

Також під час нещодавнього занурення вчені вперше в історії зняли живого кальмара Promachoteuthis, це вид невеликих слабомускулистих кальмарів, які раніше були описані науковцями лише на основі мертвих екземплярів.