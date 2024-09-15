Науковці показали кадри унікального створіння, яке назвали "літаючим спагетті-монстром", біля узбережжя Чілі у Південній Америці.
Головні тези:
- Науковці виявили унікальну істоту під назвою “літаючий спагетті-монстр” у водах біля узбережжя Чілі.
- Спостереження цього створіння стало можливим завдяки дистанційно керованому пристрою на дослідницькому судні Falkor.
- Підводні гори у Південній Америці вирізняються великим біологічним різноманіттям, де проживають ці незвичайні істоти.
- Літаючий спагетті-монстр є колонією невеликих організмів, які мають свої унікальні функції та можуть досягати розмірів до 1 метра.
- Дослідження таких істот допомагає розширювати наше розуміння розподілу рідкісних видів життя в океані, зокрема на підводних горах у Тихому океані.
Що відомо про підводного літаючого спагетті-монстра
Зазначається, що науковцям вдалось зняти кадри з унікальним створінням на глибині майже 665 метрів поблизу підводної гори на хребті Наска завдяки дистанційно керованому пристрою, встановленому на дослідницькому судні Falkor.
Зазначається, що ці дивні істоти насправді є колоніями великої кількості невеликих організмів, переважно багатоклітинних "зооїдів".
Що відомо про умови існування підводного літаючого спагетті-монстра
Кожен з таких організмів виконує свою унікальну функцію, зокрема, щодо розмноження або видобутку їжі.
Ці істоти є хижаками і проживають на глибині від 1 до 3 км. Вони здатні досягати розмірів до 1 метра.
Роджерс підкреслив, що таке дослідження "значно покращить наше розуміння розподілу дивовижних форм життя на цих підводних горах, в тому числі тих, які ніколи раніше не були нанесені на карту і не були помічені людськими очима".
Також під час нещодавнього занурення вчені вперше в історії зняли живого кальмара Promachoteuthis, це вид невеликих слабомускулистих кальмарів, які раніше були описані науковцями лише на основі мертвих екземплярів.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-