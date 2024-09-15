Науковці виявили біля узбережжя Чілі унікальну істоту ― відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці виявили біля узбережжя Чілі унікальну істоту ― відео

Унікальну істоту виявили поблизу Чілі
Джерело:  Live Science

Науковці показали кадри унікального створіння, яке назвали "літаючим спагетті-монстром", біля узбережжя Чілі у Південній Америці.

Головні тези:

  • Науковці виявили унікальну істоту під назвою “літаючий спагетті-монстр” у водах біля узбережжя Чілі.
  • Спостереження цього створіння стало можливим завдяки дистанційно керованому пристрою на дослідницькому судні Falkor.
  • Підводні гори у Південній Америці вирізняються великим біологічним різноманіттям, де проживають ці незвичайні істоти.
  • Літаючий спагетті-монстр є колонією невеликих організмів, які мають свої унікальні функції та можуть досягати розмірів до 1 метра.
  • Дослідження таких істот допомагає розширювати наше розуміння розподілу рідкісних видів життя в океані, зокрема на підводних горах у Тихому океані.

Що відомо про підводного літаючого спагетті-монстра

Зазначається, що науковцям вдалось зняти кадри з унікальним створінням на глибині майже 665 метрів поблизу підводної гори на хребті Наска завдяки дистанційно керованому пристрою, встановленому на дослідницькому судні Falkor.

Підводні гори південно-східної частини Тихого океану вирізняються надзвичайним біологічним різноманіттям, — зазначив морський біолог і науковий директор Ocean Census, керівник глобальної програми, яка має на меті прискорити відкриття морських видів, який брав участь у цьому відкритті, Алекс Девід Роджерс.

Зазначається, що ці дивні істоти насправді є колоніями великої кількості невеликих організмів, переважно багатоклітинних "зооїдів".

Що відомо про умови існування підводного літаючого спагетті-монстра

Кожен з таких організмів виконує свою унікальну функцію, зокрема, щодо розмноження або видобутку їжі.

Ці істоти є хижаками і проживають на глибині від 1 до 3 км. Вони здатні досягати розмірів до 1 метра.

Роджерс підкреслив, що таке дослідження "значно покращить наше розуміння розподілу дивовижних форм життя на цих підводних горах, в тому числі тих, які ніколи раніше не були нанесені на карту і не були помічені людськими очима".

Також під час нещодавнього занурення вчені вперше в історії зняли живого кальмара Promachoteuthis, це вид невеликих слабомускулистих кальмарів, які раніше були описані науковцями лише на основі мертвих екземплярів. 

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Категорія
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