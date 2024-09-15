Ученые показали кадры уникального создания, которое назвали "летающим спагетти-монстром" у побережья Чили в Южной Америке.
Главные тезисы
- Ученые обнаружили уникальное существо под названием “летающий спагетти-монстр” у побережья Чили в Южной Америке.
- Это создание представляет собой колонию небольших организмов с уникальными функциями и размерами до 1 метра.
- Исследование подводного летающего спагетти-монстра помогает расширить знания о редких видах жизни в океане, особенно на подводных горах в Тихом океане.
- Каждый организм колонии выполняет свою уникальную функцию, такие существа являются хищниками и обитают на глубине от 1 до 3 км.
- Исследование этих удивительных форм жизни на подводных горах помогает расширить понимание биологического разнообразия и способствует открытию новых видов.
Что известно о подводном летающем спагетти-монстре
Ученым удалось снять кадры с уникальным созданием на глубине почти 665 метров вблизи подводной горы на хребте Наска благодаря дистанционно управляемому устройству, установленному на исследовательском судне Falkor.
Отмечается, что эти странные существа действительно колониями большого количества небольших организмов, преимущественно многоклеточных "зооидов".
Что известно об условиях существования подводного летающего спагетти-монстра
Каждый из таких организмов выполняет свою уникальную функцию, в частности по размножению или добыче пищи.
Эти существа являются хищниками и обитают на глубине от 1 до 3 км. Они способны достигать размеров до 1 метра.
Роджерс подчеркнул, что такое исследование "значительно улучшит наше понимание распределения удивительных форм жизни на этих подводных горах, в том числе тех, которые никогда раньше не были нанесены на карту и не были подмечены человеческими глазами".
Также во время недавнего погружения ученые впервые в истории сняли живого кальмара Promachoteuthis, это вид небольших слабомускулистых кальмаров, ранее описанных учеными только на основе мертвых экземпляров.
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