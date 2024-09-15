Что известно о подводном летающем спагетти-монстре

Ученым удалось снять кадры с уникальным созданием на глубине почти 665 метров вблизи подводной горы на хребте Наска благодаря дистанционно управляемому устройству, установленному на исследовательском судне Falkor.

Подводные горы юго-восточной части Тихого океана отличаются чрезвычайным биологическим разнообразием, — отметил морской биолог и научный директор Ocean Census, руководитель глобальной программы, направленной на ускорение открытия участвовавших в этом открытии морских видов Алекс Дэвид Роджерс. Поделиться

Отмечается, что эти странные существа действительно колониями большого количества небольших организмов, преимущественно многоклеточных "зооидов".

Что известно об условиях существования подводного летающего спагетти-монстра

Каждый из таких организмов выполняет свою уникальную функцию, в частности по размножению или добыче пищи.

Эти существа являются хищниками и обитают на глубине от 1 до 3 км. Они способны достигать размеров до 1 метра.

Роджерс подчеркнул, что такое исследование "значительно улучшит наше понимание распределения удивительных форм жизни на этих подводных горах, в том числе тех, которые никогда раньше не были нанесены на карту и не были подмечены человеческими глазами".

Также во время недавнего погружения ученые впервые в истории сняли живого кальмара Promachoteuthis, это вид небольших слабомускулистых кальмаров, ранее описанных учеными только на основе мертвых экземпляров.