Науковці виявили на Марсі одну з ознак наявності давнього життя

Марсохід NASA Perseverance виявив у марсіанських породах складні органічні сполуки вуглецю, що стало ще однією важливою знахідкою у пошуках слідів давнього життя на Червоній планеті.

На Марсі виявили ще одну ознаку давнього життя

Йдеться, що дослідники ідентифікували великі вуглецевмісні молекули у двох зразках мулистого каменю, зібраних у кратері Єзеро - регіоні, де мільярди років тому, як вважається, існувало озеро.

Науковці називають це одним із найпереконливіших свідчень наявності органічного матеріалу, коли-небудь виявлених у цьому кратері. Саме тому NASA обрало Єзеро місцем посадки ровера: вчені припускали, що тут могли зберегтися ознаки придатного для життя середовища в далекому минулому.

Водночас дослідники наголошують, що нове відкриття не є доказом існування життя на Марсі. Однак наявність складних вуглецевих сполук в осадових породах значно підсилює аргументи на користь подальших досліджень.

Команда вчених під керівництвом Ешлі Мерфі з Інституту планетарних наук проаналізувала дані, отримані за допомогою інструмента SHERLOC, встановленого на борту Perseverance. Як пояснюється, цей прилад використовує лазерну спектроскопію для визначення хімічного складу та мінералів у гірських породах. Поширити

SHERLOC створив детальні карти органічних речовин у мулистих породах і виявив сотні сигналів, пов’язаних із високим вмістом вуглецю.

За словами Мерфі, особливий інтерес для науковців становить макромолекулярний вуглець - на Землі подібні сполуки часто зустрічаються в дуже давніх породах і здатні зберігати сліди стародавньої мікробної активності.

Дослідниця зазначила, що якщо ранній Марс мав умови, схожі на ті, що існували на молодій Землі, то в його стародавніх породах також можна очікувати наявність подібних органічних сполук.

Виявлення таких речовин допомагає встановити, чи існували за межами Землі інгредієнти та умови, необхідні для зародження життя. Й на Марсі вуглецевмісний матеріал знайдено у мулистих породах району Bright Angel, який пов’язаний із давнім річковим руслом Неретва Валліс. Колись ця річка транспортувала воду саме до кратера Єзеро.

Нова знахідка з’явилася менш ніж через рік після того, як Perseverance дослідив камінь під назвою Cheyava Falls. Вчені назвали його одним із найцікавіших зразків, коли-небудь зібраних на Марсі.

Усередині осадової породи дослідники виявили незвичайні структури, які отримали неофіційну назву "леопардові плями". Подібні утворення можуть виникати внаслідок різних геологічних процесів. Поширити

Деякі з них потребують екстремально високих температур або дуже кислотного середовища. Проте вчені не вважають, що такі умови існували в місці формування цієї породи. Водночас подібні структури можуть утворюватися і внаслідок біологічної активності, що робить зразок особливо перспективним для подальших досліджень.

Хоча походження цих утворень поки що залишається невідомим, багато дослідників вважають Cheyava Falls одним із найсильніших кандидатів на роль потенційного біосигнатурного зразка серед усіх, знайдених на Марсі.

Виявлення великої кількості органічного вуглецю в сусідніх породах лише посилює наукову цінність цього регіону.

Відкриття може свідчити про те, що органічні сполуки були поширені на значно більшій території стародавнього Марса.

За словами дослідників, Perseverance вперше зафіксував макромолекулярний вуглець безпосередньо на природній поверхні марсіанської породи. Крім того, це перший випадок виявлення такого типу вуглецю в мулистих породах за межами кратера Гейл, який продовжує досліджувати інший марсохід NASA - Curiosity.

Заступник головного дослідника місії SHERLOC Кайл Акерт із Лабораторії реактивного руху NASA зазначив, що відкриття може свідчити про широке поширення органічних сполук на Марсі мільярди років тому. Поширити

Зрештою вчені сподіваються доставити марсіанські зразки на Землю для детального лабораторного аналізу. Такі дослідження допоможуть з’ясувати, чи виникли виявлені вуглецеві сполуки внаслідок звичайних геологічних процесів, чи вони все ж зберігають сліди набагато цікавішого розділу в історії Марса - можливого існування життя.