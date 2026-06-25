Ученые обнаружили на Марсе один из признаков наличия древней жизни

Марсоход NASA Perseverance обнаружил в марсианских породах сложные органические соединения углерода, что явилось еще одной важной находкой в поисках следов древней жизни на Красной планете.

На Марсе обнаружили еще один признак древней жизни

Речь идет о том, что исследователи идентифицировали крупные углеродсодержащие молекулы в двух образцах илистого камня, собранных в кратере Езеро — регионе, где миллиарды лет назад, как считается, существовало озеро.

Ученые называют это одним из самых убедительных свидетельств наличия органического материала, когда-либо обнаруженного в этом кратере. Именно поэтому NASA выбрало Езеро местом посадки ровера: ученые предполагали, что здесь могли сохраниться признаки пригодной для жизни среды в далеком прошлом.

В то же время исследователи отмечают, что новое открытие не является доказательством существования жизни на Марсе. Однако наличие сложных углеродных соединений в осадочных породах значительно усиливает доводы в пользу дальнейших исследований.

Команда ученых под руководством Эшли Мерфи из Института планетарных наук проанализировала данные, полученные с помощью инструмента SHERLOC, установленного на борту Perseverance. Этот прибор использует лазерную спектроскопию для определения химического состава и минералов в горных породах. Поделиться

SHERLOC создал подробные карты органических веществ в илистых породах и обнаружил сотни сигналов, связанных с высоким содержанием углерода.

По словам Мерфи, особый интерес для ученых представляет макромолекулярный углерод — на Земле подобные соединения часто встречаются в очень древних породах и способны сохранять следы древней микробной активности.

Исследовательница отметила, что если ранний Марс имел условия, похожие на существовавшие на молодой Земле, то в его древних породах также можно ожидать наличие подобных органических соединений.

Выявление таких веществ помогает установить, существовали ли за пределами Земли ингредиенты и условия, необходимые для зарождения жизни. И на Марсе углеродсодержащий материал найден в илистых породах района Bright Angel, связанного с давним речным руслом Неретва Валлис. Когда эта река транспортировала воду именно к кратеру Езеро.

Новая находка появилась менее чем через год после того, как Perseverance изучил камень под названием Cheyava Falls. Ученые назвали его одним из самых интересных образцов, когда-либо собранных на Марсе.

Внутри осадочной породы исследователи обнаружили необычные структуры, получившие неофициальное название "леопардовые пятна". Подобные образования могут возникать в результате различных геологических процессов. Поделиться

Некоторые из них нуждаются в экстремально высоких температурах или очень кислотной среде. Однако учёные не считают, что такие условия существовали в месте формирования этой породы. В то же время, подобные структуры могут образовываться и вследствие биологической активности, что делает образец особенно перспективным для дальнейших исследований.

Хотя происхождение этих образований пока еще неизвестно, многие исследователи считают Cheyava Falls одним из сильнейших кандидатов на роль потенциального биосигнатурного образца среди всех, найденных на Марсе.

Выявление большого количества органического углерода в соседних породах только усугубляет научную ценность этого региона.

Открытие может свидетельствовать о том, что органические соединения были распространены на гораздо большей территории древнего Марса.

По словам исследователей, Perseverance впервые зафиксировал макромолекулярный углерод прямо на природной поверхности марсианской породы. Кроме того, это первый случай обнаружения такого типа углерода в илистых породах за пределами кратера Гейл, который продолжает исследовать другой марсоход NASA — Curiosity.

Заместитель главного исследователя миссии SHERLOC Кайл Акерт из Лаборатории реактивного движения NASA отметил, что открытие может свидетельствовать о широком распространении органических соединений на Марсе миллиарды лет назад. Поделиться

Наконец ученые надеются доставить марсианские образцы на Землю для детального лабораторного анализа. Такие исследования помогут выяснить, возникли ли обнаруженные углеродные соединения вследствие обычных геологических процессов, или они все же сохраняют следы гораздо более интересного раздела в истории Марса — возможного существования жизни.