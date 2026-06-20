Ученые заявили о неожиданной находке в метеорите с Марса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые заявили о неожиданной находке в метеорите с Марса

Метеорит с Марса шокировал ученых
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Источник:  hvg.hu

По словам ученых из Канадского университета Брока, они решили разрезать метеорит из Марса. То, что они увидели внутри, удивило всех — это было несколько кристаллов граната. Что важно понимать, речь идет о минералах, которые никто и никогда до сих пор не находил в марсианских образцах.

Главные тезисы

  • Первоначально ученые склонялись к мнению, что имеют дело с пироксеном.
  • Однако впоследствии они поняли, что это действительно гранат.

Метеорит с Марса шокировал ученых

Журналисты обращают внимание на то, что на нашей планете гранат часто образуется под влиянием интенсивного тепла, давления или химических превращений.

Учитывая тот факт, что на Марсе соответствующие условия до сих пор ни разу не фиксировались, это открытие действительно ошеломило исследователей.

Образовались ли минеральные частицы внутри метеорита на Марсе; если да, то какой процесс их создал и когда; если нет, то откуда и как они туда попали? — интересуются журналисты.

По убеждению ученой из университета Таня Кизовски, эта находка позволит значительно расширить знания о происходящих на нашей планете геологических процессах.

Более того, она способна пролить свет на то, как менялся Марс на протяжении всего своего существования и какой могла быть та древняя среда, которая сформировала это вещество.

Строение гранатов может дать прекрасное представление о том, какие температурные и условия господствовали при их образовании.

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