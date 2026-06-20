Науковці заявили про неочікувану знахідку в метеориті з Марса
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці заявили про неочікувану знахідку в метеориті з Марса

Метеорит з Марса шокував вчених
Джерело:  hvg.hu

За словами вчених з канадського університету Брока, вони вирішили розрізати метеорит, який походить з Марса. Те, що вони побачили всередині, здивувало усіх  — це були одразу кілька кристалів гранату. Що важливо розуміти, йдеться про мінерал, що ніколи досі не знаходили у марсіанських зразках.

Головні тези:

  • Спочатку вчені схилялися до думки, що мають справу з піроксеном.
  • Однак згодом вони зрозуміли, що це дійсно гранат.

Метеорит з Марса шокував вчених

Журналісти звертають увагу на те, що на нашій планеті гранат часто утворюється під впливом інтенсивного тепла, тиску або хімічних перетворень.

Враховуючи той факт, що на Марсі відповідні умови досі жодного разу не фіксувалися, це відкриття дійсно приголомшило дослідників.

Чи утворилися мінеральні частинки всередині метеорита на Марсі; якщо так, то який процес їх створив і коли; якщо ні, то звідки і як вони туди потрапили? — цікавляться журналісти.

На переконання науковиці з університету Таня Кізовскі, ця знахідка дасть можливість значно розширити знання про геологічні процеси, що відбуваються на нашій планеті.

Ба більше, вона здатна пролити світло на те, як змінювався Марс протягом всього свого існування та яким могло бути те древнє середовище, що сформувало цю речовину.

Будова гранатів може дати чудове уявлення про те, які температурні та тискові умови панували під час їхнього утворення.

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Категорія
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