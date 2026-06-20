Науковці заявили про неочікувану знахідку в метеориті з Марса

За словами вчених з канадського університету Брока, вони вирішили розрізати метеорит, який походить з Марса. Те, що вони побачили всередині, здивувало усіх — це були одразу кілька кристалів гранату. Що важливо розуміти, йдеться про мінерал, що ніколи досі не знаходили у марсіанських зразках.

Метеорит з Марса шокував вчених

Журналісти звертають увагу на те, що на нашій планеті гранат часто утворюється під впливом інтенсивного тепла, тиску або хімічних перетворень.

Враховуючи той факт, що на Марсі відповідні умови досі жодного разу не фіксувалися, це відкриття дійсно приголомшило дослідників.

Чи утворилися мінеральні частинки всередині метеорита на Марсі; якщо так, то який процес їх створив і коли; якщо ні, то звідки і як вони туди потрапили? — цікавляться журналісти. Поширити

На переконання науковиці з університету Таня Кізовскі, ця знахідка дасть можливість значно розширити знання про геологічні процеси, що відбуваються на нашій планеті.

Ба більше, вона здатна пролити світло на те, як змінювався Марс протягом всього свого існування та яким могло бути те древнє середовище, що сформувало цю речовину.