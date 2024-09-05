Науковці з Австралійського Університету Фліндерса виявили, що яскраве світло вночі може провокувати підвищений ризик розвитку цукрового діабету II типу.
Головні тези:
- Науковці виявили, що яскраве світло вночі порушує циркадні ритми організму, що може призвести до розвитку цукрового діабету II типу.
- Дослідження проведено з участю понад 85 тис. учасників, які показали підвищений ризик розвитку діабету у разі впливу яскравого світла вночі.
- Вплив нічного світла на циркадні ритми організму може призвести до метаболічної дисфункції та розвитку цукрового діабету.
- Для попередження розвитку цукрового діабету II типу рекомендується зменшення впливу світла вночі, що може позитивно позначитися на стані здоров’я і знизити ризик цієї захворюваності.
- Враховуючи результати дослідження, зменшення впливу світла вночі є простим і ефективним способом збереження здоров’я та запобігання розвитку цукрового діабету.
Що відомо про зв’язок між яскравим світлом вночі і ризиком розвитку цукрового діабету II типу
Для дослідження цього зв’язку науковці провели дослідження, до якого залучили майже 85 тис учасників, що не мали ризику розвитку діабету.
У рамках дослідження кожен з учасників протягом тижня носив на зап'ясті датчик, що фіксував рівень освітленності вдень і вночі.
Науковцям вдалось зібрати 13 млн годин даних. Вони також проводили спостереження за учасниками дослідження протягом 9 років.
Що відомо про вплив яскравого світла вночі на розвиток цукрового діабету II типу
За результатами тривалого дослідження було встановлено, що цукровий діабет II типу розвинувся у 1 тис 997 осіб.
Під час оцінки ризику виникнення цукрового діабету враховувався вік, стать, етнічна приналежність, соціально-економічні фактори та спосіб життя, а також генетична схильність учасників.
Науковцям вдалось з’ясувати, що учасники дослідження, які знаходились в оточенні яскравого світла у період між 00:30 та 6:00 ранку, піддавали себе підвищеному ризику розвитку діабету II типу.
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