Науковці виявили неочікувану причину появи цукрового діабету
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці виявили неочікувану причину появи цукрового діабету

Цукровий діабет
Джерело:  The Lancet Infectious Diseases

Науковці з Австралійського Університету Фліндерса виявили, що яскраве світло вночі може провокувати підвищений ризик розвитку цукрового діабету II типу.

Головні тези:

  • Науковці виявили, що яскраве світло вночі порушує циркадні ритми організму, що може призвести до розвитку цукрового діабету II типу.
  • Дослідження проведено з участю понад 85 тис. учасників, які показали підвищений ризик розвитку діабету у разі впливу яскравого світла вночі.
  • Вплив нічного світла на циркадні ритми організму може призвести до метаболічної дисфункції та розвитку цукрового діабету.
  • Для попередження розвитку цукрового діабету II типу рекомендується зменшення впливу світла вночі, що може позитивно позначитися на стані здоров’я і знизити ризик цієї захворюваності.
  • Враховуючи результати дослідження, зменшення впливу світла вночі є простим і ефективним способом збереження здоров’я та запобігання розвитку цукрового діабету.

Що відомо про зв’язок між яскравим світлом вночі і ризиком розвитку цукрового діабету II типу

Світло вночі порушує циркадні ритми, що є фактором ризику розвитку діабету 2 типу, — зазначають науковці.

Для дослідження цього зв’язку науковці провели дослідження, до якого залучили майже 85 тис учасників, що не мали ризику розвитку діабету.

У рамках дослідження кожен з учасників протягом тижня носив на зап'ясті датчик, що фіксував рівень освітленності вдень і вночі.

Люди, які працюють позмінно протягом багатьох років, мають значно підвищений ризик розвитку діабету II типу. Однією з можливих причин цього є порушення циркадних ритмів організму через невчасні сигнали навколишнього середовища. Світло є найважливішим часовим сигналом для центрального циркадного годинника організму, який координує ритми всіх тканин тіла. З лабораторних досліджень ми також знаємо, що порушення циркадних ритмів через вплив світла вночі може спричинити метаболічну дисфункцію. Тому ми припустили, що вплив нічного світла може бути пов'язаний з діабетом II типу серед населення, — пояснює провідний автор дослідження, доцент Коледжу медицини та громадського здоров'я Університету Фліндерса Ендрю Філліпс.

Яскраве світло вночі може провокувати підвищений ризик розвитку цукрового діабету другого типу
Цукровий діабет

Науковцям вдалось зібрати 13 млн годин даних. Вони також проводили спостереження за учасниками дослідження протягом 9 років.

Що відомо про вплив яскравого світла вночі на розвиток цукрового діабету II типу

За результатами тривалого дослідження було встановлено, що цукровий діабет II типу розвинувся у 1 тис 997 осіб.

Під час оцінки ризику виникнення цукрового діабету враховувався вік, стать, етнічна приналежність, соціально-економічні фактори та спосіб життя, а також генетична схильність учасників.

Науковцям вдалось з’ясувати, що учасники дослідження, які знаходились в оточенні яскравого світла у період між 00:30 та 6:00 ранку, піддавали себе підвищеному ризику розвитку діабету II типу.

Ми не були здивовані, побачивши зв'язок діабету з впливом нічного світла, але ефект виявився досить вражаючим. Зазначу, що ми змогли врахувати багато можливих факторів, які могли б пояснити цей зв'язок. Навіть після цього зв'язок між освітленістю та діабетом 2 типу залишився сильним. Зменшення впливу світла вночі — це простий та економічно ефективний спосіб покращити здоров'я та потенційно знизити ризик розвитку діабету II типу, — підкреслює Філліпс.

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