Іноземні науковці дійшли висновку, що препарат, який використовують для лікування діабету 2-го типу, уповільнює прогресування симптомів хвороби Паркінсона.

Ліки від діабету можуть допомогти під час хвороби Паркінсона

Французькі вчені вирішили провести дослідження, учасниками якого стали 156 людей із нещодавно діагностованою хворобою Паркінсона.

Вони були поділені на дві групи:

одна приймала ліки від Паркінсона та плацебо

в іншої замість плацебо була щоденна ін’єкція препарату, який використовують під час лікування діабету 2-го типу.

За словами науковців, під час і після експерименту вони перевіряли рухливість і рівновагу учасників.

Фото: unsplash.com

Саме у такий спосіб вони змогли оцінити стан пацієнтів.

В учасників групи, які отримували ліки проти діабету, навіть через 12 місяців не спостерігали прогресування моторних проблем. А в пацієнтів з групи, яка вживала плацебо, стан погіршувався. Поширити

Окрім того, наголошується, що суттєва різниця була помітна навіть й через два місяці після припинення експерименту та терапії.

Французькі вчені дійшли висновку, що препарат від діабету не тільки зменшує симптоми, але й захищає мозок від втрати нейронів.

Попри це, також був зафіксований недолік: приблизно половина учасників, які отримували препарат, відчували нудоту, а 13% повідомили про блювоту.

Що важливо знати про хворобу Паркінсона

Хворо́ба Паркінсона, або тремтливий параліч — повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, притаманне особам літнього віку.

У зоні ризику цього захворювання завжди опиняються люди, які хронічно отримували травми центральної нервової системи (ЦНС) (парашутисти, ветерани військ особливого призначення, військовослужбовці, які отримували часті мінно-вибухові травми, люди, які активно практикували контактні види спорту[12], зокрема боксери.

Основними ознаками є: