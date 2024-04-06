Иностранные ученые пришли к выводу, что препарат, который используют для лечения диабета 2-го типа, замедляет прогрессирование симптомов Паркинсона.
Лекарство от диабета может помочь во время болезни Паркинсона
Французские ученые решили провести исследование, участниками которого стали 156 человек с недавно диагностированной болезнью Паркинсона.
Они были разделены на две группы:
одна принимала лекарства от Паркинсона и плацебо
у другой вместо плацебо была ежедневная инъекция препарата, используемого при лечении диабета 2-го типа.
По словам ученых, во время эксперимента они проверяли подвижность и равновесие участников.
Именно так они смогли оценить состояние пациентов.
Кроме того, указано, что существенная разница была заметна даже через два месяца после прекращения эксперимента и терапии.
Французские ученые пришли к выводу, что препарат от диабета не только уменьшает симптомы, но и защищает мозг от потери нейронов.
Несмотря на это, также был зафиксирован недостаток: примерно половина получавших препарат участников испытывали тошноту, а 13% сообщили о рвоте.
Что важно знать о болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона, или дрожащий паралич — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, присущее пожилым людям.
В зоне риска этого заболевания всегда оказываются люди, хронически получавшие травмы центральной нервной системы (ЦНС) (парашютисты, ветераны войск особого назначения, военнослужащие, получавшие частые минно-взрывные травмы, люди, активно практиковавшие контактные виды спорта в частности боксеры).
Основными признаками являются:
мышечная ригидность;
гипокинезия;
тремор;
постуральная неустойчивость.
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