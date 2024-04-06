Ученые обнаружили неожиданное свойство лекарства от диабета
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили неожиданное свойство лекарства от диабета

лекарства от диабета
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Источник:  The Guardian

Иностранные ученые пришли к выводу, что препарат, который используют для лечения диабета 2-го типа, замедляет прогрессирование симптомов Паркинсона.

Лекарство от диабета может помочь во время болезни Паркинсона

Французские ученые решили провести исследование, участниками которого стали 156 человек с недавно диагностированной болезнью Паркинсона.

Они были разделены на две группы:

  • одна принимала лекарства от Паркинсона и плацебо

  • у другой вместо плацебо была ежедневная инъекция препарата, используемого при лечении диабета 2-го типа.

По словам ученых, во время эксперимента они проверяли подвижность и равновесие участников.

лекарство от диабета
Фото: unsplash.com

Именно так они смогли оценить состояние пациентов.

У участников группы, получавших лекарства против диабета, даже через 12 месяцев не наблюдалось прогрессирование моторных проблем. А у пациентов из группы, употреблявшей плацебо, состояние ухудшалось.

Кроме того, указано, что существенная разница была заметна даже через два месяца после прекращения эксперимента и терапии.

Французские ученые пришли к выводу, что препарат от диабета не только уменьшает симптомы, но и защищает мозг от потери нейронов.

Несмотря на это, также был зафиксирован недостаток: примерно половина получавших препарат участников испытывали тошноту, а 13% сообщили о рвоте.

Что важно знать о болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона, или дрожащий паралич — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, присущее пожилым людям.

В зоне риска этого заболевания всегда оказываются люди, хронически получавшие травмы центральной нервной системы (ЦНС) (парашютисты, ветераны войск особого назначения, военнослужащие, получавшие частые минно-взрывные травмы, люди, активно практиковавшие контактные виды спорта в частности боксеры).

Основными признаками являются:

  1. мышечная ригидность;

  2. гипокинезия;

  3. тремор;

  4. постуральная неустойчивость.

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