Ученые обнаружили неожиданную причину появления сахарного диабета
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили неожиданную причину появления сахарного диабета

Сахарный диабет
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Источник:  The Lancet Infectious Diseases

Ученые из Австралийского Университета Флиндерса обнаружили, что яркий свет ночью может провоцировать повышенный риск развития сахарного диабета II типа.

Главные тезисы

  • Яркий свет ночью нарушает циркадные ритмы организма, увеличивая риск развития сахарного диабета II типа.
  • Исследование с участием более 85 тыс. участников показало, что воздействие яркого света ночью может привести к метаболической дисфункции и развитию диабета.
  • Люди, работающие в условиях неестественного освещения ночью, имеют значительно повышенный риск сахарного диабета II типа.
  • Уменьшение воздействия света ночью рекомендуется для предотвращения развития диабета и улучшения общего состояния здоровья.
  • Исследование полагает, что уменьшение воздействия света ночью является простым и эффективным способом предотвращения развития сахарного диабета II типа.

Что известно о связи между ярким светом ночью и риском развития сахарного диабета II типа

Свет ночью нарушает циркадные ритмы, что является фактором риска развития диабета 2 типа, отмечают ученые.

Для исследования этой связи ученые провели исследование, к которому привлекли почти 85 тыс. участников, не имевших риска развития диабета.

В рамках исследования каждый из участников в течение недели носил на запястье датчик, фиксировавший уровень освещенности днем и ночью.

Люди, работающие посменно на протяжении многих лет, имеют значительно повышенный риск развития диабета II типа. Одной из возможных причин этого является нарушение циркадных ритмов организма из-за несвоевременных сигналов окружающей среды. Свет является важнейшим временным сигналом для центральных циркадных часов организма, координирующих ритмы всех тканей тела. Из лабораторных исследований мы также знаем, что нарушение циркадных ритмов из-за воздействия света ночью может вызвать метаболическую дисфункцию. Поэтому мы предположили, что влияние ночного света может быть связано с диабетом II типа среди населения, — объясняет ведущий автор исследования, доцент Колледжа медицины и общественного здоровья Университета Флиндерса Эндрю Филлипс .

Яркий свет ночью может провоцировать повышенный риск развития сахарного диабета второго типа
Сахарный диабет

Ученым удалось собрать 13 млн часов данных. Они также вели наблюдение за участниками исследования в течение 9 лет.

Что известно о влиянии яркого света ночью на развитие сахарного диабета II типа

По результатам длительного исследования было установлено, что сахарный диабет II типа развился у 1 тыс. 997 человек.

При оценке риска возникновения сахарного диабета учитывался возраст, пол, этническая принадлежность, социально-экономические факторы и образ жизни, а также генетическая предрасположенность участников.

Ученым удалось выяснить, что участники исследования, которые находились в окружении яркого света в период между 00:30 и 6:00 утра, подвергали себя повышенному риску развития диабета II типа.

Мы не были удивлены, увидев связь диабета с воздействием ночного света, но эффект оказался достаточно впечатляющим. Отмечу, что мы смогли учесть многие возможные факторы, которые могли бы объяснить эту связь. Даже после этого связь между освещенностью и диабетом 2 типа осталась сильной. Уменьшение влияния света ночью — это простой и экономически эффективный способ улучшить здоровье и потенциально снизить риск развития диабета II типа, — подчеркивает Филлипс.

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