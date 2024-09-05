Ученые из Австралийского Университета Флиндерса обнаружили, что яркий свет ночью может провоцировать повышенный риск развития сахарного диабета II типа.
Главные тезисы
- Яркий свет ночью нарушает циркадные ритмы организма, увеличивая риск развития сахарного диабета II типа.
- Исследование с участием более 85 тыс. участников показало, что воздействие яркого света ночью может привести к метаболической дисфункции и развитию диабета.
- Люди, работающие в условиях неестественного освещения ночью, имеют значительно повышенный риск сахарного диабета II типа.
- Уменьшение воздействия света ночью рекомендуется для предотвращения развития диабета и улучшения общего состояния здоровья.
- Исследование полагает, что уменьшение воздействия света ночью является простым и эффективным способом предотвращения развития сахарного диабета II типа.
Что известно о связи между ярким светом ночью и риском развития сахарного диабета II типа
Для исследования этой связи ученые провели исследование, к которому привлекли почти 85 тыс. участников, не имевших риска развития диабета.
В рамках исследования каждый из участников в течение недели носил на запястье датчик, фиксировавший уровень освещенности днем и ночью.
Ученым удалось собрать 13 млн часов данных. Они также вели наблюдение за участниками исследования в течение 9 лет.
Что известно о влиянии яркого света ночью на развитие сахарного диабета II типа
По результатам длительного исследования было установлено, что сахарный диабет II типа развился у 1 тыс. 997 человек.
При оценке риска возникновения сахарного диабета учитывался возраст, пол, этническая принадлежность, социально-экономические факторы и образ жизни, а также генетическая предрасположенность участников.
Ученым удалось выяснить, что участники исследования, которые находились в окружении яркого света в период между 00:30 и 6:00 утра, подвергали себя повышенному риску развития диабета II типа.
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