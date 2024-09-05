Ученые из Австралийского Университета Флиндерса обнаружили, что яркий свет ночью может провоцировать повышенный риск развития сахарного диабета II типа.

Что известно о связи между ярким светом ночью и риском развития сахарного диабета II типа

Свет ночью нарушает циркадные ритмы, что является фактором риска развития диабета 2 типа, отмечают ученые. Поделиться

Для исследования этой связи ученые провели исследование, к которому привлекли почти 85 тыс. участников, не имевших риска развития диабета.

В рамках исследования каждый из участников в течение недели носил на запястье датчик, фиксировавший уровень освещенности днем и ночью.

Люди, работающие посменно на протяжении многих лет, имеют значительно повышенный риск развития диабета II типа. Одной из возможных причин этого является нарушение циркадных ритмов организма из-за несвоевременных сигналов окружающей среды. Свет является важнейшим временным сигналом для центральных циркадных часов организма, координирующих ритмы всех тканей тела. Из лабораторных исследований мы также знаем, что нарушение циркадных ритмов из-за воздействия света ночью может вызвать метаболическую дисфункцию. Поэтому мы предположили, что влияние ночного света может быть связано с диабетом II типа среди населения, — объясняет ведущий автор исследования, доцент Колледжа медицины и общественного здоровья Университета Флиндерса Эндрю Филлипс . Поделиться

Сахарный диабет

Ученым удалось собрать 13 млн часов данных. Они также вели наблюдение за участниками исследования в течение 9 лет.

Что известно о влиянии яркого света ночью на развитие сахарного диабета II типа

По результатам длительного исследования было установлено, что сахарный диабет II типа развился у 1 тыс. 997 человек.

При оценке риска возникновения сахарного диабета учитывался возраст, пол, этническая принадлежность, социально-экономические факторы и образ жизни, а также генетическая предрасположенность участников.

Ученым удалось выяснить, что участники исследования, которые находились в окружении яркого света в период между 00:30 и 6:00 утра, подвергали себя повышенному риску развития диабета II типа.