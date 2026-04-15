Науковці виявили сенсаційну ДНК невідомої людської раси

У скельному сховищі Такаркорі, яке знаходиться в Лівії, вчені випадково натрапили на жіночі скелети віком 7 000 років. Генетичний код їх шокував, адже ці люди належали до абсолютно невідомої раніше лінії, яка перебувала в повній ізоляції десятки тисяч років.

Нове сенсаційне відкриття вчених — що стало відомо

Як повідомляє DailyGalaxy, 7 століть тому Сахара була зеленою саваною з річками та озерами, попри це, місцеві мешканці жили максимально ізольовано.

Фактично йдеться про те, що Зелена Сахара була таким собі міграційним коридором.

З заявою з цього приводу виступив Йоганнес Краузе — генетик з Інституту еволюційної антропології Макса Планка.

Це свідчить про те, що вони (люди, чиї рештки були знайдені в Лівії — ред.) залишалися генетично ізольованими, незважаючи на практику тваринництва — культурне нововведення, що виникло за межами Африки.

Що важливо розуміти, ця людська раса вимерла близько 5 000 років тому, коли Сахара знову стала посушливою.

Вкрай важливим мометном є те, що генетична ізоляція цих жінок зберігалася протягом усього існування їхньої лінії.