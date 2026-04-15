Ученые обнаружили сенсационную ДНК неизвестной человеческой расы

В скальном хранилище Такаркори которое находится в Ливии, ученые случайно наткнулись на женские скелеты возрастом 7 000 лет. Генетический код их шокировал, ведь эти люди принадлежали к совершенно неизвестной ранее линии, находившейся в полной изоляции десятки тысяч лет.

Как сообщает DailyGalaxy, 7 веков назад Сахара была зеленой саванной с реками и озерами, несмотря на это, местные жители жили максимально изолированно.

Фактически речь идет о том, что Зеленая Сахара была неким миграционным коридором.

С заявлением по этому поводу выступил Йоханнес Краузе — генетик из Института эволюционной антропологии Макса Планка.

Это свидетельствует о том, что они (люди, чьи остатки были найдены в Ливии — ред.) оставались генетически изолированными, несмотря на практику животноводства — культурное нововведение, возникшее за пределами Африки.

Что важно понимать, эта человеческая раса вымерла около 5000 лет назад, когда Сахара снова стала засушливой.

Крайне важным является то, что генетическая изоляция этих женщин сохранялась на протяжении всего существования их линии.