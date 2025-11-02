Науковці виявили у ДНК прихований "геометричний код"

Як повідомляє видання Interesting Engineering, учені змогли виявити всередині людини нову мову, яка не записана в ДНК, а висічена в її формі. Що важливо розуміти, доволі довго наукова спільнота була переконана, що сутність життя записана винятково в чотирьох буквах - A, C, T і G, які складають генетичний код, однак тепер стало зрозуміло, що вона помилялася.
Головні тези:
- Геометрична архітектура клітин дозволяє їм обчислювати, запам'ятовувати та адаптуватися.
- Загалом це розширює уявлення про сутність життя та усі його виміри.
Що вдалося дізнатися про прихований "геометричний код"
У межах нового масштабного дослідження Північно-Західного університету США стало зрозуміло, що всередині людини існує "друга мова", яка базується на геометрії, а не на хімії.
Загалом вдалося дізнатися, що тривимірна фізична структура ДНК містить "геометричний код" — систему, що дає змогу клітинам обчислювати, запам'ятовувати й адаптуватися.
З заявою з цього приводу виступив автор дослідження, професор Інженерної школи Маккорміка Північно-Західного університету Вадим Бекман.
За його словами, замість заздалегідь визначеного сценарію, що базується на фіксованих наборах генетичних інструкцій, люди є живими обчислювальними системами, що дихають, і які протягом мільйонів років продовжують розвиватися.
Бекман звертає увагу на те, що ця геометрична архітектура може навіть пояснити, як складні організми еволюціонували так швидко — йшлося не про зародження нових генів, а про перебудову наявних.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-