Науковці виявили у ДНК прихований "геометричний код"
Науковці виявили у ДНК прихований "геометричний код"

Що вдалося дізнатися про прихований "геометричний код"
Джерело:  Interesting Engineering

Як повідомляє видання Interesting Engineering, учені змогли виявити всередині людини нову мову, яка не записана в ДНК, а висічена в її формі. Що важливо розуміти, доволі довго наукова спільнота була переконана, що сутність життя записана винятково в чотирьох буквах - A, C, T і G, які складають генетичний код, однак тепер стало зрозуміло, що вона помилялася.

Головні тези:

  • Геометрична архітектура клітин дозволяє їм обчислювати, запам'ятовувати та адаптуватися.
  • Загалом це розширює уявлення про сутність життя та усі його виміри.

Що вдалося дізнатися про прихований "геометричний код"

У межах нового масштабного дослідження Північно-Західного університету США стало зрозуміло, що всередині людини існує "друга мова", яка базується на геометрії, а не на хімії.

Загалом вдалося дізнатися, що тривимірна фізична структура ДНК містить "геометричний код" — систему, що дає змогу клітинам обчислювати, запам'ятовувати й адаптуватися.

З заявою з цього приводу виступив автор дослідження, професор Інженерної школи Маккорміка Північно-Західного університету Вадим Бекман.

За його словами, замість заздалегідь визначеного сценарію, що базується на фіксованих наборах генетичних інструкцій, люди є живими обчислювальними системами, що дихають, і які протягом мільйонів років продовжують розвиватися.

Так, усередині кожної клітини ДНК складається в нанорозмірні "пакувальні домени", які створюють фізичні "вузли пам'яті" — одиниці, що здатні зберігати та стабілізувати генетичну активність.

Бекман звертає увагу на те, що ця геометрична архітектура може навіть пояснити, як складні організми еволюціонували так швидко — йшлося не про зародження нових генів, а про перебудову наявних.

