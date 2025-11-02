Ученые обнаружили в ДНК скрытый "геометрический код"

Как сообщает издание Interesting Engineering, ученые смогли обнаружить внутри человека новый язык, не записанный в ДНК, а высеченный в его форме. Что важно понимать, довольно долго научное сообщество было убеждено, что сущность жизни записана исключительно в четырех буквах - A, C, T и G, составляющих генетический код, однако теперь стало ясно, что оно ошибалось.

Что удалось узнать о скрытом "геометрическом коде"

В рамках нового масштабного исследования Северо-Западного университета США стало понятно, что внутри человека существует "второй язык", основанный на геометрии, а не на химии.

В общем, удалось узнать, что трехмерная физическая структура ДНК содержит "геометрический код" — систему, позволяющую клеткам вычислять, запоминать и адаптироваться.

С заявлением на этот счет выступил автор исследования, профессор Инженерной школы Маккормика Северо-Западного университета Вадим Бекман.

По его словам, вместо заранее определенного сценария, базирующегося на фиксированных наборах генетических инструкций, люди являются живыми вычислительными дышащими системами, которые в течение миллионов лет продолжают развиваться.

Так, внутри каждой клетки ДНК есть "упаковочные домены", которые создают физические "узлы памяти" — единицы, способные сохранять и стабилизировать генетическую активность.

Бекман обращает внимание на то, что эта геометрическая архитектура может даже объяснить, как сложные организмы эволюционировали так быстро — речь шла не о зарождении новых генов, а о перестройке имеющихся.