Ученые обнаружили в ДНК скрытый "геометрический код"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили в ДНК скрытый "геометрический код"

Что удалось узнать о скрытом "геометрическом коде"
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Как сообщает издание Interesting Engineering, ученые смогли обнаружить внутри человека новый язык, не записанный в ДНК, а высеченный в его форме. Что важно понимать, довольно долго научное сообщество было убеждено, что сущность жизни записана исключительно в четырех буквах - A, C, T и G, составляющих генетический код, однако теперь стало ясно, что оно ошибалось.

Главные тезисы

  • Геометрическая архитектура клеток позволяет им вычислять, запоминать и адаптироваться.
  • В общем, это расширяет представление о сущности жизни во всех ее измерениях.

Что удалось узнать о скрытом "геометрическом коде"

В рамках нового масштабного исследования Северо-Западного университета США стало понятно, что внутри человека существует "второй язык", основанный на геометрии, а не на химии.

В общем, удалось узнать, что трехмерная физическая структура ДНК содержит "геометрический код" — систему, позволяющую клеткам вычислять, запоминать и адаптироваться.

С заявлением на этот счет выступил автор исследования, профессор Инженерной школы Маккормика Северо-Западного университета Вадим Бекман.

По его словам, вместо заранее определенного сценария, базирующегося на фиксированных наборах генетических инструкций, люди являются живыми вычислительными дышащими системами, которые в течение миллионов лет продолжают развиваться.

Так, внутри каждой клетки ДНК есть "упаковочные домены", которые создают физические "узлы памяти" — единицы, способные сохранять и стабилизировать генетическую активность.

Бекман обращает внимание на то, что эта геометрическая архитектура может даже объяснить, как сложные организмы эволюционировали так быстро — речь шла не о зарождении новых генов, а о перестройке имеющихся.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые нашли способ хранить данные в ДНК живых бактерий
Ученые нашли способ хранить данные в ДНК живых бактерий
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые раскрыли феномен древних вирусов в человеческой ДНК
Ученые раскрыли еще одну тайну ДНК
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Биоинженеры создали кассету на основе ДНК — в чем ее уникальность
Что известно о новом прорыве ученых

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?