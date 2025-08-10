Ученые раскрыли феномен древних вирусов в человеческой ДНК
Ученые раскрыли феномен древних вирусов в человеческой ДНК

Ученые раскрыли еще одну тайну ДНК
Источник:  CNN

Как удалось узнать ученым, у человеческой ДНК есть остатки древних вирусов. Ученые предполагают, что именно они играют главную роль на ранних стадиях развития человека и, вероятно, способствуют его эволюции.

  • Геном человека секвенировали, то есть определили последовательность хромосом и геномов специальными методами.
  • Однако функция многих его частей остается неизвестной.

Ученые раскрыли еще одну тайну ДНК

Что важно понимать, около 8% ДНК человека составляют остатки древних вирусов — они встроились в генетический код в процессе эволюции.

По словам ученых, они находятся в транспонируемых элементах (ТО).

Интересный факт заключется в том, что именно ТО составляют почти 50% генома человека.

Функция многих его частей по-прежнему остается неизвестной.

Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что эти давние вирусные остатки играют важную роль в развитии и, возможно, участвуют в эволюции.

С заявлением по этому поводу выступил молекулярный биолог Лин Хэ:

Древние вирусы эффективно врывались в геном наших предков, а их остатки стали значительной частью нашего генома, который выработал многочисленные механизмы их контроля и устранения потенциального вредного воздействия, — подчеркнул он.

Ученые не скрывают, что механизм влияния ТО на эволюцию до сих пор не разгадан.

Понимание эволюции нашего генома — один из способов узнать, что делает людей уникальными. Это даст нам инструмент для понимания биологии человека, его генетических болезней и эволюции, — объяснил Лин Хэ.

