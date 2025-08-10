Ученые раскрыли феномен древних вирусов в человеческой ДНК

Как удалось узнать ученым, у человеческой ДНК есть остатки древних вирусов. Ученые предполагают, что именно они играют главную роль на ранних стадиях развития человека и, вероятно, способствуют его эволюции.
Главные тезисы
- Геном человека секвенировали, то есть определили последовательность хромосом и геномов специальными методами.
Ученые раскрыли еще одну тайну ДНК
Что важно понимать, около 8% ДНК человека составляют остатки древних вирусов — они встроились в генетический код в процессе эволюции.
По словам ученых, они находятся в транспонируемых элементах (ТО).
Интересный факт заключется в том, что именно ТО составляют почти 50% генома человека.
Функция многих его частей по-прежнему остается неизвестной.
Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что эти давние вирусные остатки играют важную роль в развитии и, возможно, участвуют в эволюции.
С заявлением по этому поводу выступил молекулярный биолог Лин Хэ:
Ученые не скрывают, что механизм влияния ТО на эволюцию до сих пор не разгадан.
