Ученые раскрыли феномен древних вирусов в человеческой ДНК

Как удалось узнать ученым, у человеческой ДНК есть остатки древних вирусов. Ученые предполагают, что именно они играют главную роль на ранних стадиях развития человека и, вероятно, способствуют его эволюции.

Ученые раскрыли еще одну тайну ДНК

Что важно понимать, около 8% ДНК человека составляют остатки древних вирусов — они встроились в генетический код в процессе эволюции.

По словам ученых, они находятся в транспонируемых элементах (ТО).

Интересный факт заключется в том, что именно ТО составляют почти 50% генома человека.

Функция многих его частей по-прежнему остается неизвестной.

Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что эти давние вирусные остатки играют важную роль в развитии и, возможно, участвуют в эволюции.

С заявлением по этому поводу выступил молекулярный биолог Лин Хэ:

Древние вирусы эффективно врывались в геном наших предков, а их остатки стали значительной частью нашего генома, который выработал многочисленные механизмы их контроля и устранения потенциального вредного воздействия, — подчеркнул он. Поделиться

Ученые не скрывают, что механизм влияния ТО на эволюцию до сих пор не разгадан.