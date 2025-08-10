Вчені розкрили феномен давніх вірусів у людській ДНК

Як вдалося дізнатися науковцям, у людській ДНК є залишки давніх вірусів. Вчені припускають, що саме вони відіграють головну роль на ранніх стадіях розвитку людини та, ймовірно, сприяють її еволюції.
Головні тези:
- Геном людини секвенували, тобто визначили послідовність хромосом і геномів спеціальними методами.
- Проте функція багатьох його частин залишається невідомою.
Вчені розкрили ще одну таємницю ДНК
Що важливо розуміти, близько 8% ДНК людини складають залишки давніх вірусів — вони вбудувалися в генетичний код у процесі еволюції.
За словами вчених, вони знаходяться у транспонованих елементах (ТЕ).
Цікавий факт полягає в тому, що саме ТЕ становлять майже 50% геному людини.
Функція багатьох його частин досі залишається невідомою.
Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що ці давні вірусні залишки відіграють важливу роль у розвитку та, можливо, беруть участь в еволюції.
З заявою з цього приводу виступив молекулярний біолог Лін Хе:
Науковці не приховують, що механізм впливу ТЕ на еволюцію досі не розгаданий.
