Вчені розкрили феномен давніх вірусів у людській ДНК

Як вдалося дізнатися науковцям, у людській ДНК є залишки давніх вірусів. Вчені припускають, що саме вони відіграють головну роль на ранніх стадіях розвитку людини та, ймовірно, сприяють її еволюції.

Вчені розкрили ще одну таємницю ДНК

Що важливо розуміти, близько 8% ДНК людини складають залишки давніх вірусів — вони вбудувалися в генетичний код у процесі еволюції.

За словами вчених, вони знаходяться у транспонованих елементах (ТЕ).

Цікавий факт полягає в тому, що саме ТЕ становлять майже 50% геному людини.

Функція багатьох його частин досі залишається невідомою.

Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що ці давні вірусні залишки відіграють важливу роль у розвитку та, можливо, беруть участь в еволюції.

З заявою з цього приводу виступив молекулярний біолог Лін Хе:

Стародавні віруси ефективно вдиралися в геном наших предків, а їхні залишки стали значною частиною нашого геному, який виробив численні механізми їхнього контролю та усунення потенційного шкідливого впливу, — наголосив він. Поширити

Науковці не приховують, що механізм впливу ТЕ на еволюцію досі не розгаданий.