Вчені розкрили феномен давніх вірусів у людській ДНК
Наука та медицина
Вчені розкрили феномен давніх вірусів у людській ДНК

Вчені розкрили ще одну таємницю ДНК
Джерело:  CNN

Як вдалося дізнатися науковцям, у людській ДНК є залишки давніх вірусів. Вчені припускають, що саме вони відіграють головну роль на ранніх стадіях розвитку людини та, ймовірно, сприяють її еволюції.

Головні тези:

  • Геном людини секвенували, тобто визначили послідовність хромосом і геномів спеціальними методами.
  • Проте функція багатьох його частин залишається невідомою.

Вчені розкрили ще одну таємницю ДНК

Що важливо розуміти, близько 8% ДНК людини складають залишки давніх вірусів — вони вбудувалися в генетичний код у процесі еволюції.

За словами вчених, вони знаходяться у транспонованих елементах (ТЕ).

Цікавий факт полягає в тому, що саме ТЕ становлять майже 50% геному людини.

Функція багатьох його частин досі залишається невідомою.

Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що ці давні вірусні залишки відіграють важливу роль у розвитку та, можливо, беруть участь в еволюції.

З заявою з цього приводу виступив молекулярний біолог Лін Хе:

Стародавні віруси ефективно вдиралися в геном наших предків, а їхні залишки стали значною частиною нашого геному, який виробив численні механізми їхнього контролю та усунення потенційного шкідливого впливу, — наголосив він.

Науковці не приховують, що механізм впливу ТЕ на еволюцію досі не розгаданий.

Розуміння еволюції нашого геному — один зі способів дізнатися, що робить людей унікальними. Це дасть нам інструмент для розуміння біології людини, її генетичних хвороб та еволюції, — пояснив Лін Хе.

