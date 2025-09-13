Биоинженеры создали кассету на основе ДНК — в чем ее уникальность
Что известно о новом прорыве ученых
Читати українською
Источник:  Science Advances

Биоинженеры официально подтвердили создание кассеты для хранения и прочтения данных на основе ДНК. По словам ученых, на 100-метровую ленту такой кассеты можно записать почти 36 тысяч терабайтов, что достаточно для хранения трех миллиардов песен.

Главные тезисы

  • ДНК является надежным и проверенным миллионами лет эволюции носителем информации.
  • Для создания своего изобретения ученые использовали ленту из полимеров полиэстера и нейлона.

По убеждению ученых, их новое изобретение позволит преодолеть кризис в сохранении информации.

Ни для кого не секрет, что требуется все больше и больше пространства и операционных возможностей компьютеров.

Научное сообщество обращает внимание на то, что современное общество продуцирует столько цифровой информации, что сталкивается с серьезными проблемами в ее хранении и обработке.

На этом фоне они озвучили прогноз, что в обозримом будущем классические полупроводниковые устройства достигнут предела закона Мура, согласно которому их мощность удваивается каждые два года.

Именно поэтому решили создать другие способы записи данных, в частности ДНК.

Ни для кого не секрет, что именно она является надежным и проверенным миллионами лет эволюции носителем информации.

Для записи информации на кассеты ученые использовали ленту из полимеров полиэстера и нейлона, на которую нанесли белые и черные полосы. Белые были изготовлены из гидрофильного материала, связывающегося с ДНК, а черные — из гидрофобного, предотвращавшего перемешивание ДНК из соседних белых полос. Для ускорения поиска информации на такой ленте ее разбили на 5,5×10⁵ секций, подобно папкам в компьютере.

