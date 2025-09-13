Биоинженеры создали кассету на основе ДНК — в чем ее уникальность

Биоинженеры официально подтвердили создание кассеты для хранения и прочтения данных на основе ДНК. По словам ученых, на 100-метровую ленту такой кассеты можно записать почти 36 тысяч терабайтов, что достаточно для хранения трех миллиардов песен.
Главные тезисы
- ДНК является надежным и проверенным миллионами лет эволюции носителем информации.
- Для создания своего изобретения ученые использовали ленту из полимеров полиэстера и нейлона.
Что известно о новом прорыве ученых
По убеждению ученых, их новое изобретение позволит преодолеть кризис в сохранении информации.
Ни для кого не секрет, что требуется все больше и больше пространства и операционных возможностей компьютеров.
Научное сообщество обращает внимание на то, что современное общество продуцирует столько цифровой информации, что сталкивается с серьезными проблемами в ее хранении и обработке.
На этом фоне они озвучили прогноз, что в обозримом будущем классические полупроводниковые устройства достигнут предела закона Мура, согласно которому их мощность удваивается каждые два года.
Именно поэтому решили создать другие способы записи данных, в частности ДНК.
Ни для кого не секрет, что именно она является надежным и проверенным миллионами лет эволюции носителем информации.
