Биоинженеры создали кассету на основе ДНК — в чем ее уникальность

Биоинженеры официально подтвердили создание кассеты для хранения и прочтения данных на основе ДНК. По словам ученых, на 100-метровую ленту такой кассеты можно записать почти 36 тысяч терабайтов, что достаточно для хранения трех миллиардов песен.

Что известно о новом прорыве ученых

По убеждению ученых, их новое изобретение позволит преодолеть кризис в сохранении информации.

Ни для кого не секрет, что требуется все больше и больше пространства и операционных возможностей компьютеров.

Научное сообщество обращает внимание на то, что современное общество продуцирует столько цифровой информации, что сталкивается с серьезными проблемами в ее хранении и обработке.

На этом фоне они озвучили прогноз, что в обозримом будущем классические полупроводниковые устройства достигнут предела закона Мура, согласно которому их мощность удваивается каждые два года.

Именно поэтому решили создать другие способы записи данных, в частности ДНК.

Ни для кого не секрет, что именно она является надежным и проверенным миллионами лет эволюции носителем информации.