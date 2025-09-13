Біоінженери створили касету на основі ДНК — у чому її унікальність
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Біоінженери створили касету на основі ДНК — у чому її унікальність

Що відомо про новий прорив вчених
Джерело:  Science Advances

Біоінженери офіційно підтвердили створення касети для зберігання та прочитання даних на основі ДНК. За словами науковців, на 100-метрову стрічку такої касети можна записати майже 36 тисяч терабайтів, чого достатньо для зберігання трьох мільярдів пісень. 

Головні тези:

  • ДНК є надійним і перевіреним мільйонами років еволюції носієм інформації.
  • Для створення свого винаходу науковці використали стрічку з полімерів поліестеру та нейлону.

Що відомо про новий прорив вчених

На переконання науковців, їхній новий винахід дасть можливість подолати кризу в збереженні інформації.

Ні для кого не секрет, що потрібно все більше й більше простору та операційних можливостей комп’ютерів.

Наукова спільнота звертає увагу на те, що сучасне суспільство продукує стільки цифрової інформації, що стикається зі серйозними проблемами в її зберіганні й обробці.

На цьому тлі вони озвучили прогноз, що у найближчому майбутньому класичні напівпровідникові пристрої досягнуть межі закону Мура, згідно з яким їх потужність подвоюється кожні два роки.

Саме тому вирішили створити інші способи запису даних, зокрема на ДНК.

Ні для кого не секрет, що саме вона надійним і перевіреним мільйонами років еволюції носієм інформації.

Для запису інформації на касети науковці використали стрічку з полімерів поліестеру та нейлону, на яку нанесли білі та чорні смуги. Білі були виготовлені з гідрофільного матеріалу, який зв’язувався з ДНК, а чорні — з гідрофобного, який запобігав перемішуванню ДНК з сусідніх білих смуг. Для пришвидшення пошуку інформації на такій стрічці її розбили на 5,5 × 10⁵ секцій, подібно до папок у комп’ютері.

