Біоінженери створили касету на основі ДНК — у чому її унікальність

Біоінженери офіційно підтвердили створення касети для зберігання та прочитання даних на основі ДНК. За словами науковців, на 100-метрову стрічку такої касети можна записати майже 36 тисяч терабайтів, чого достатньо для зберігання трьох мільярдів пісень.

Що відомо про новий прорив вчених

На переконання науковців, їхній новий винахід дасть можливість подолати кризу в збереженні інформації.

Ні для кого не секрет, що потрібно все більше й більше простору та операційних можливостей комп’ютерів.

Наукова спільнота звертає увагу на те, що сучасне суспільство продукує стільки цифрової інформації, що стикається зі серйозними проблемами в її зберіганні й обробці.

На цьому тлі вони озвучили прогноз, що у найближчому майбутньому класичні напівпровідникові пристрої досягнуть межі закону Мура, згідно з яким їх потужність подвоюється кожні два роки.

Саме тому вирішили створити інші способи запису даних, зокрема на ДНК.

Ні для кого не секрет, що саме вона надійним і перевіреним мільйонами років еволюції носієм інформації.