Біоінженери створили касету на основі ДНК — у чому її унікальність

Біоінженери офіційно підтвердили створення касети для зберігання та прочитання даних на основі ДНК. За словами науковців, на 100-метрову стрічку такої касети можна записати майже 36 тисяч терабайтів, чого достатньо для зберігання трьох мільярдів пісень.
Головні тези:
- ДНК є надійним і перевіреним мільйонами років еволюції носієм інформації.
- Для створення свого винаходу науковці використали стрічку з полімерів поліестеру та нейлону.
Що відомо про новий прорив вчених
На переконання науковців, їхній новий винахід дасть можливість подолати кризу в збереженні інформації.
Ні для кого не секрет, що потрібно все більше й більше простору та операційних можливостей комп’ютерів.
Наукова спільнота звертає увагу на те, що сучасне суспільство продукує стільки цифрової інформації, що стикається зі серйозними проблемами в її зберіганні й обробці.
На цьому тлі вони озвучили прогноз, що у найближчому майбутньому класичні напівпровідникові пристрої досягнуть межі закону Мура, згідно з яким їх потужність подвоюється кожні два роки.
Саме тому вирішили створити інші способи запису даних, зокрема на ДНК.
Ні для кого не секрет, що саме вона надійним і перевіреним мільйонами років еволюції носієм інформації.
