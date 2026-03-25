Науковці вперше створили детальну карту прихованого ландшафту Антарктиди

Науковці створили карту таємної частини Антарктиди

Нова карта найпівденнішого континенту Землі — Антарктиди — вперше з небаченою деталізацією показала підльодовиковий світ, відкривши дані, які допоможуть ученим краще зрозуміти зміни клімату та їхні наслідки, зокрема оцінити ризики можливого затоплення прибережних міст.

Попри те, що площа Антарктиди удвічі більша за Австралію, про те, що знаходиться під товстим шаром льоду, відомо небагато. Науковці знають більше про поверхню планети Марс, ніж про цей континент.

Йдеться, що антарктичний льодовиковий щит, який містить близько 70% прісної води Землі, є найбільшою масою льоду на планеті. Його товщина в середньому становить близько 2 км і перевищує 5 км у найглибших місцях.

Міжнародна команда дослідників створила найдетальнішу на сьогодні карту прихованого ландшафту континенту. Вчені використали метод аналізу збурень потоку льоду (Ice Flow Perturbation Analysis, IFPA), який дозволяє за допомогою фізики руху льоду визначати рельєф під ним.

Цей підхід аналізує характерні візерунки на поверхні, що виникають, коли лід рухається над пагорбами та долинами. Дані також поєднали з найновішими супутниковими спостереженнями.

Професор Ендрю Кертіс зазначив, що цей метод фактично дає змогу "бачити крізь крижані щити", відкриваючи нові можливості для досліджень.

Завдяки новій карті вдалося виявити численні географічні об’єкти у раніше недосліджених регіонах — великі гірські хребти, глибокі каньйони, широкі долини, а також десятки тисяч раніше невідомих пагорбів і западин.