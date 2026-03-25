Ученые впервые создали подробную карту скрытого ландшафта Антарктиды

Исследователи создали наиболее подробную на сегодняшний день карту скрытого ландшафта континента, о котором знают меньше чем о поверхности Марса и Венеры.

Ученые создали карту тайной части Антарктиды

Новая карта южного континента Земли — Антарктиды — впервые с невиданной детализацией показала подледниковый мир, открыв данные, которые помогут ученым лучше понять изменения климата и их последствия, в частности оценить риски возможного затопления прибрежных городов.

Несмотря на то, что площадь Антарктиды вдвое больше Австралии, о том, что находится под толстым слоем льда, известно немного. Ученые знают больше о поверхности планеты Марс, чем об этом континенте.

Речь идет о том, что антарктический ледниковый щит, содержащий около 70% пресной воды Земли, является самой большой массой льда на планете. Его толщина в среднем составляет около 2 км и превышает 5 км в самых глубоких местах.

Международная команда исследователей создала наиболее подробную на сегодняшний день карту скрытого ландшафта континента. Ученые использовали метод анализа возмущений потока льда (Ice Flow Perturbation Analysis, IFPA), позволяющий с помощью физики движения льда определять рельеф под ним.

Этот подход анализирует характерные узоры на возникающих поверхностях, когда лед движется над холмами и долинами. Данные также соединили с новейшими спутниковыми наблюдениями.

Профессор Эндрю Кертис отметил, что этот метод фактически позволяет "видеть сквозь ледяные щиты", открывая новые возможности для исследований.

Благодаря новой карте удалось обнаружить многочисленные географические объекты в ранее неисследованных регионах — большие горные хребты, глубокие каньоны, широкие долины, а также десятки тысяч неизвестных холмов и впадин.