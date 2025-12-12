Науковці заінтригували новими доказами існування "підземного мегакомплексу" під пірамідами Гізи
Науковці заінтригували новими доказами існування "підземного мегакомплексу" під пірамідами Гізи

піраміда
Джерело:  Daily Mail

Італійська дослідницька команда на чолі з інженером-радаристом Філіппо Біонді знову сколихнула наукову спільноту, оприлюднивши нові докази існування гігантських прихованих структур під пірамідами Гізи.

Головні тези:

  • Італійська дослідницька команда підтвердила існування підземного мегакомплексу під пірамідами Гізи.
  • Аналіз дані супутникової томографії продемонстрував наявність величезних вертикальних шахт та камер на глибині понад кілометр.
  • Технологія дослідників вже підтвердила свою точність, реконструюючи підземну лабораторію в Італії з 100% відповідністю.

Учені знайшли нові докази існування підземних структур під пірамідами Гізи

За твердженням дослідників, одразу чотири супутникові оператори — Umbra, Capella Space, ICEYE та Cosmo-SkyMed — передали ідентичні дані томографії, що вказують на наявність вісімки масивних вертикальних шахт і величезних камер на глибині понад кілометр.

Усі чотири супутники дали абсолютно однакові результати. Це справді вражає.

Згідно з даними дослідження, під основою піраміди Хефрена простягаються вісім порожнистих циліндрів із центральними колонами, обмотаними ідеальними спіральними витками. Усі вони ведуть до кубічних камер розміром 260×260×260 футів — більших за сучасні арени.

Біонді наполягає:

На всі 100 відсотків. Це штучне створення. Ви не знайдете таких ідеальних витків у геології.

Команда також заявляє, що схожі підземні структури знайдено під пірамідою Менкаура та під Сфінксом, а також за 30 миль у районі Гавари — місці, яке античні автори називали "Лабіринтом".

Попри гучні заяви, чимало археологів і єгиптологів не прийняли ці висновки. Один із найвідоміших, доктор Захі Хавасс, назвав результати "фейковими новинами", наполягаючи, що сучасні радарні системи не здатні проникнути під піраміди на такі глибини.

Проте Біонді контратакує аргументами: його технологія вже підтвердила свою точність у сліпому тесті, відтворивши підземну лабораторію Гран-Сассо в Італії з 100% відповідністю.

Дослідники хочуть спуститися всередину. Команда подала офіційний запит Єгипту: існуючі стародавні шахти між Сфінксом і пірамідою Хефрена можуть бути природними входами, потрібно лише дозволити їх розчистити.

Якщо нам дадуть дозвіл до кінця року, реальне дослідження може початися у 2026-му.

