Науковці заінтригували новими доказами існування "підземного мегакомплексу" під пірамідами Гізи

Італійська дослідницька команда на чолі з інженером-радаристом Філіппо Біонді знову сколихнула наукову спільноту, оприлюднивши нові докази існування гігантських прихованих структур під пірамідами Гізи.
Головні тези:
- Італійська дослідницька команда підтвердила існування підземного мегакомплексу під пірамідами Гізи.
- Аналіз дані супутникової томографії продемонстрував наявність величезних вертикальних шахт та камер на глибині понад кілометр.
- Технологія дослідників вже підтвердила свою точність, реконструюючи підземну лабораторію в Італії з 100% відповідністю.
Учені знайшли нові докази існування підземних структур під пірамідами Гізи
За твердженням дослідників, одразу чотири супутникові оператори — Umbra, Capella Space, ICEYE та Cosmo-SkyMed — передали ідентичні дані томографії, що вказують на наявність вісімки масивних вертикальних шахт і величезних камер на глибині понад кілометр.
Згідно з даними дослідження, під основою піраміди Хефрена простягаються вісім порожнистих циліндрів із центральними колонами, обмотаними ідеальними спіральними витками. Усі вони ведуть до кубічних камер розміром 260×260×260 футів — більших за сучасні арени.
Біонді наполягає:
На всі 100 відсотків. Це штучне створення. Ви не знайдете таких ідеальних витків у геології.
Команда також заявляє, що схожі підземні структури знайдено під пірамідою Менкаура та під Сфінксом, а також за 30 миль у районі Гавари — місці, яке античні автори називали "Лабіринтом".
Проте Біонді контратакує аргументами: його технологія вже підтвердила свою точність у сліпому тесті, відтворивши підземну лабораторію Гран-Сассо в Італії з 100% відповідністю.
Дослідники хочуть спуститися всередину. Команда подала офіційний запит Єгипту: існуючі стародавні шахти між Сфінксом і пірамідою Хефрена можуть бути природними входами, потрібно лише дозволити їх розчистити.
Якщо нам дадуть дозвіл до кінця року, реальне дослідження може початися у 2026-му.
