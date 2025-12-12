Ученые заинтриговали новыми доказательствами существования "подземного мегакомплекса" под пирамидами Гизы

Итальянская исследовательская команда во главе с инженером-радаристом Филиппо Бионди снова всколыхнула научное сообщество, обнародовав новые доказательства существования гигантских скрытых структур под пирамидами Гизы.
По утверждению исследователей, сразу четыре спутниковых оператора — Umbra, Capella Space, ICEYE и Cosmo-SkyMed — передали идентичные данные томографии, указывающие на наличие восьмерки массивных вертикальных шахт и огромных камер на глубине более километра.
Согласно данным исследования, под основой пирамиды Хефрена простираются восемь полых цилиндров с центральными колоннами, обмотанными идеальными спиральными витками. Все они ведут к кубическим камерам размером 260×260×260 футов — больше, чем современные арены.
Бионди настаивает:
На все 100 процентов. Это искусственное создание. Вы не найдете таких идеальных витков в геологии.
Команда также заявляет, что подобные подземные структуры найдены под пирамидой Менкаура и под Сфинксом, а также в 30 милях в районе Гавары — месте, которое античные авторы называли "Лабиринтом".
Однако Бионди контратакует аргументами: его технология уже подтвердила свою точность в слепом тесте, воспроизведя подземную лабораторию Гран-Сассо в Италии со 100% соответствием.
Исследователи хотят спуститься внутрь. Команда подала официальный запрос Египта: существующие древние шахты между Сфинксом и пирамидой Хефрена могут являться естественными входами, нужно лишь разрешить их расчистить.
Если нам дадут разрешение до конца года, реальное исследование может начаться в 2026 году.
