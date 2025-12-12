Ученые заинтриговали новыми доказательствами существования "подземного мегакомплекса" под пирамидами Гизы
Ученые заинтриговали новыми доказательствами существования "подземного мегакомплекса" под пирамидами Гизы

пирамиды
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Итальянская исследовательская команда во главе с инженером-радаристом Филиппо Бионди снова всколыхнула научное сообщество, обнародовав новые доказательства существования гигантских скрытых структур под пирамидами Гизы.

Главные тезисы

  • Итальянская исследовательская команда обнародовала новые доказательства существования подземного мегакомплекса под пирамидами Гизы.
  • Анализ данных спутниковой томографии выявил наличие огромных вертикальных шахт и камер на глубине более километра, что вызвало волну интереса в научном сообществе.

Ученые нашли новые доказательства существования подземных структур под пирамидами Гизы

По утверждению исследователей, сразу четыре спутниковых оператора — Umbra, Capella Space, ICEYE и Cosmo-SkyMed — передали идентичные данные томографии, указывающие на наличие восьмерки массивных вертикальных шахт и огромных камер на глубине более километра.

Все четыре спутника дали совершенно одинаковые результаты. Это действительно впечатляет.

Согласно данным исследования, под основой пирамиды Хефрена простираются восемь полых цилиндров с центральными колоннами, обмотанными идеальными спиральными витками. Все они ведут к кубическим камерам размером 260×260×260 футов — больше, чем современные арены.

Бионди настаивает:

На все 100 процентов. Это искусственное создание. Вы не найдете таких идеальных витков в геологии.

Команда также заявляет, что подобные подземные структуры найдены под пирамидой Менкаура и под Сфинксом, а также в 30 милях в районе Гавары — месте, которое античные авторы называли "Лабиринтом".

Несмотря на громкие заявления, многие археологи и египтологи не приняли эти выводы. Один из самых известных доктор Захи Хавасс назвал результаты "фейковыми новостями", настаивая, что современные радарные системы не способны проникнуть под пирамиды на такие глубины.

Однако Бионди контратакует аргументами: его технология уже подтвердила свою точность в слепом тесте, воспроизведя подземную лабораторию Гран-Сассо в Италии со 100% соответствием.

Исследователи хотят спуститься внутрь. Команда подала официальный запрос Египта: существующие древние шахты между Сфинксом и пирамидой Хефрена могут являться естественными входами, нужно лишь разрешить их расчистить.

Если нам дадут разрешение до конца года, реальное исследование может начаться в 2026 году.

