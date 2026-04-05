Науковець натрапив на 11-кілометровий "шрам" у пустелі Австралії

Спелеолог, який шукав входи до печер на рівнині Нуларбор в Австралії, неочікувано знайшов на супутникових знімках Google Earth загадкову 11-кілометрову світлу смугу. Вчені вирішили зробити все можливе, щоб розгадати цю нову таємницю.
Головні тези:
- За словами вчених, ця смуга є слідом від торнадо.
- Воно тривало лише 10 хвилин, рухаючись із заходу на схід і обертаючись за годинниковою стрілкою.
Загадковий "шрам" у пустелі Австралії — про що насправді йдеться
Під час нових масштабних досліджень науковці врешті-решт змогли розгадати нову таємницю, пише futura-sciences.com.
За його словами, 11-кілометровий “шрам” — це слід торнадо, про що свідчать типові циклоїдальні сліди — характерні вигнуті відбитки, властиві для таких подій.
Вчені звертають увагу на те, що потужні вітри торнадо на рівнині Нурлабор фактично “роз'їдали” поверхню землі.
Саме таким чином і утворилася біла смуга довжиною 11 кілометрів і шириною приблизно від 160 до 250 метрів.
За попередніми даними, вона сформувалася в період з 16 по 18 листопада 2022 року.
