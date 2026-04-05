Науковець натрапив на 11-кілометровий "шрам" у пустелі Австралії
Джерело:  online.ua

Спелеолог, який шукав входи до печер на рівнині Нуларбор в Австралії, неочікувано знайшов на супутникових знімках Google Earth загадкову 11-кілометрову світлу смугу. Вчені вирішили зробити все можливе, щоб розгадати цю нову таємницю.

Головні тези:

  • За словами вчених, ця смуга є слідом від торнадо.
  • Воно тривало лише 10 хвилин, рухаючись із заходу на схід і обертаючись за годинниковою стрілкою.

Загадковий "шрам" у пустелі Австралії — про що насправді йдеться

Під час нових масштабних досліджень науковці врешті-решт змогли розгадати нову таємницю, пише futura-sciences.com.

За його словами, 11-кілометровий “шрам” — це слід торнадо, про що свідчать типові циклоїдальні сліди — характерні вигнуті відбитки, властиві для таких подій.

Вчені звертають увагу на те, що потужні вітри торнадо на рівнині Нурлабор фактично “роз'їдали” поверхню землі.

Саме таким чином і утворилася біла смуга довжиною 11 кілометрів і шириною приблизно від 160 до 250 метрів.

За попередніми даними, вона сформувалася в період з 16 по 18 листопада 2022 року.

Дослідники припускають, що торнадо мало бути щонайменше EF2 або, можливо, EF3 за розширеною шкалою Фудзіти, щоб залишити такий слід. Якби воно пронеслося по більш населеному району, воно завдало б досить серйозної шкоди.

