Науковець натрапив на 11-кілометровий "шрам" у пустелі Австралії

Спелеолог, який шукав входи до печер на рівнині Нуларбор в Австралії, неочікувано знайшов на супутникових знімках Google Earth загадкову 11-кілометрову світлу смугу. Вчені вирішили зробити все можливе, щоб розгадати цю нову таємницю.

Загадковий "шрам" у пустелі Австралії — про що насправді йдеться

Під час нових масштабних досліджень науковці врешті-решт змогли розгадати нову таємницю, пише futura-sciences.com.

За його словами, 11-кілометровий “шрам” — це слід торнадо, про що свідчать типові циклоїдальні сліди — характерні вигнуті відбитки, властиві для таких подій.

Вчені звертають увагу на те, що потужні вітри торнадо на рівнині Нурлабор фактично “роз'їдали” поверхню землі.

Саме таким чином і утворилася біла смуга довжиною 11 кілометрів і шириною приблизно від 160 до 250 метрів.

За попередніми даними, вона сформувалася в період з 16 по 18 листопада 2022 року.