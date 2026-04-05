Ученый наткнулся на 11-километровый "шрам" в пустыне Австралии

Спелеолог, искавший входы в пещеры на равнине Нуларбор в Австралии, неожиданно обнаружил на спутниковых снимках Google Earth загадочную 11-километровую светлую полосу. Ученые решили сделать все возможное, чтобы разгадать эту новую тайну.

По словам ученых, эта полоса — просто след от торнадо. Оно длилось всего 10 минут, двигаясь с запада на восток и вращаясь по часовой стрелке.

Загадочный "шрам" в пустыне Австралии — о чем на самом деле идет речь

В ходе новых масштабных исследований ученые, в конце концов, смогли разгадать новую тайну, пишет futura-sciences.com.

По его словам, 11-километровый "шрам" — это след торнадо, о чем свидетельствуют типичные циклоидальные следы — характерные изогнутые отпечатки, присущие таким событиям.

Ученые обращают внимание на то, что мощные ветра торнадо на равнине Нурлабор фактически разъедали поверхность земли.

Именно таким образом и образовалась белая полоса протяженностью 11 километров и шириной примерно от 160 до 250 метров.

По предварительным данным, она сформировалась в период с 16 по 18 ноября 2022 года.