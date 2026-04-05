Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученый наткнулся на 11-километровый "шрам" в пустыне Австралии

Читати українською
Источник:  online.ua

Спелеолог, искавший входы в пещеры на равнине Нуларбор в Австралии, неожиданно обнаружил на спутниковых снимках Google Earth загадочную 11-километровую светлую полосу. Ученые решили сделать все возможное, чтобы разгадать эту новую тайну.

Главные тезисы

По словам ученых, эта полоса — просто след от торнадо.
Оно длилось всего 10 минут, двигаясь с запада на восток и вращаясь по часовой стрелке.

В ходе новых масштабных исследований ученые, в конце концов, смогли разгадать новую тайну, пишет futura-sciences.com.

По его словам, 11-километровый "шрам" — это след торнадо, о чем свидетельствуют типичные циклоидальные следы — характерные изогнутые отпечатки, присущие таким событиям.

Ученые обращают внимание на то, что мощные ветра торнадо на равнине Нурлабор фактически разъедали поверхность земли.

Именно таким образом и образовалась белая полоса протяженностью 11 километров и шириной примерно от 160 до 250 метров.

По предварительным данным, она сформировалась в период с 16 по 18 ноября 2022 года.

Исследователи предполагают, что торнадо должно быть по меньшей мере EF2 или, возможно, EF3 по расширенной шкале Фудзиты, чтобы оставить такой след. Если бы оно пронеслось по более населенному району, оно нанесло бы достаточно серьезный ущерб.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые раскрыли феномен и тайны "Библии Дьявола"
"Библия Дьявола" - что о ней удалось узнать
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Все сошли с ума". Впервые в истории учёные зафиксировали внезапное исчезновение звезды
Звезда M31-2014-DS1 коллапсировала крайне необычным способом
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые объяснили происхождение жутких звуков возле Бермудских островов
Ученые разгадали загадку жуткой мелодии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?