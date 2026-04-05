Ученый наткнулся на 11-километровый "шрам" в пустыне Австралии

Спелеолог, искавший входы в пещеры на равнине Нуларбор в Австралии, неожиданно обнаружил на спутниковых снимках Google Earth загадочную 11-километровую светлую полосу. Ученые решили сделать все возможное, чтобы разгадать эту новую тайну.
Главные тезисы
По словам ученых, эта полоса — просто след от торнадо.
Оно длилось всего 10 минут, двигаясь с запада на восток и вращаясь по часовой стрелке.
Загадочный "шрам" в пустыне Австралии — о чем на самом деле идет речь
В ходе новых масштабных исследований ученые, в конце концов, смогли разгадать новую тайну, пишет futura-sciences.com.
По его словам, 11-километровый "шрам" — это след торнадо, о чем свидетельствуют типичные циклоидальные следы — характерные изогнутые отпечатки, присущие таким событиям.
Ученые обращают внимание на то, что мощные ветра торнадо на равнине Нурлабор фактически разъедали поверхность земли.
Именно таким образом и образовалась белая полоса протяженностью 11 километров и шириной примерно от 160 до 250 метров.
По предварительным данным, она сформировалась в период с 16 по 18 ноября 2022 года.
