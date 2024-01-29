Навіщо насправді Україна будує нові енергоблоки — пояснення міністра
Категорія
Економіка
Дата публікації

Навіщо насправді Україна будує нові енергоблоки — пояснення міністра

енергоблоки України
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, в Україні мають намір побудувати нові атомні енергоблоки, щоб компенсувати втрачені потужності окупованої Росією Запорізької АЕС.

Будівництво нових енергоблоків в Україні. Перші подробиці

На переконання міністра, ЗАЕС рано чи пізно вдасться деокупувати, однак все одно будуть проблеми, з якими стикнеться Україна.

Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання — у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу, — пояснив Герман Галущенко.

Він також звернув увагу на те, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно.

Що важливо розуміти, готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.

Окрім того, наголошується, що після завершення будівництва чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС, яке стартує цього року, станція повинна стати найпотужнішою в Європі.

Із тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі й навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС, — зазначив очільник Міненерго.

За словами міністра, ХАЕС також покликана також компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС.

Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС, — додав Герман Галущенко.

Що відомо про нову загрозу радіаційній безпеці на ЗАЕС

Як нещодавно попередив в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін, на окупованій росіянами ЗАЕС незабаром спливе дозволений виробником 6-річний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.

«Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану «холодний зупин» у «гарячий» ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства», — наголосив Петро Котін.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни досі не допускають експертів МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
ЗАЕС
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія замінувала ЗАЕС — МАГАТЕ
ЗАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В "Енергоатомі" попередили про нову загрозу радіаційній безпеці на ЗАЕС
НАЕК "Енергоатом"
ЗАЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим