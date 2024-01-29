Навіщо насправді Україна будує нові енергоблоки — пояснення міністра

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, в Україні мають намір побудувати нові атомні енергоблоки, щоб компенсувати втрачені потужності окупованої Росією Запорізької АЕС.
Будівництво нових енергоблоків в Україні. Перші подробиці
На переконання міністра, ЗАЕС рано чи пізно вдасться деокупувати, однак все одно будуть проблеми, з якими стикнеться Україна.
Він також звернув увагу на те, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно.
Що важливо розуміти, готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.
Окрім того, наголошується, що після завершення будівництва чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС, яке стартує цього року, станція повинна стати найпотужнішою в Європі.
За словами міністра, ХАЕС також покликана також компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС.
Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС, — додав Герман Галущенко.
Що відомо про нову загрозу радіаційній безпеці на ЗАЕС
Як нещодавно попередив в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін, на окупованій росіянами ЗАЕС незабаром спливе дозволений виробником 6-річний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.
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