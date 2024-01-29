Навіщо насправді Україна будує нові енергоблоки — пояснення міністра

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, в Україні мають намір побудувати нові атомні енергоблоки, щоб компенсувати втрачені потужності окупованої Росією Запорізької АЕС.

Будівництво нових енергоблоків в Україні. Перші подробиці

На переконання міністра, ЗАЕС рано чи пізно вдасться деокупувати, однак все одно будуть проблеми, з якими стикнеться Україна.

Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання — у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу, — пояснив Герман Галущенко. Поширити

Він також звернув увагу на те, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно.

Що важливо розуміти, готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.

Окрім того, наголошується, що після завершення будівництва чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС, яке стартує цього року, станція повинна стати найпотужнішою в Європі.

Із тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі й навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС, — зазначив очільник Міненерго. Поширити

За словами міністра, ХАЕС також покликана також компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС.

Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС, — додав Герман Галущенко.

Що відомо про нову загрозу радіаційній безпеці на ЗАЕС

Як нещодавно попередив в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін, на окупованій росіянами ЗАЕС незабаром спливе дозволений виробником 6-річний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах.