Зачем на самом деле Украина строит новые энергоблоки — объяснение министра

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в Украине намерены построить новые атомные энергоблоки, чтобы компенсировать потерянные мощности оккупированной Россией Запорожской АЭС.
Строительство новых энергоблоков в Украине. Первые подробности
По мнению министра, ЗАЭС рано или поздно удастся деоккупировать, однако все равно будут проблемы, с которыми столкнется Украина.
Он также обратил внимание на то, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно.
Что важно понимать, готовность 3-го энергоблока на сегодняшний день достаточно высока.
Кроме того, указано, что после завершения строительства четырех блоков на Хмельницкой АЭС, которое стартует в этом году, станция должна стать самой мощной в Европе.
По словам министра, ХАЭС также призвана компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС.
Что известно о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС
Как недавно предупредил и.о председателя правления "Энергоатома" Петр Котин, на оккупированной россиянами ЗАЭС вскоре истечет разрешенный производителем 6-летний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах.
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