Зачем на самом деле Украина строит новые энергоблоки — объяснение министра
Категория
Экономика
Дата публикации

Зачем на самом деле Украина строит новые энергоблоки — объяснение министра

энергоблоки Украины
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в Украине намерены построить новые атомные энергоблоки, чтобы компенсировать потерянные мощности оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Строительство новых энергоблоков в Украине. Первые подробности

По мнению министра, ЗАЭС рано или поздно удастся деоккупировать, однако все равно будут проблемы, с которыми столкнется Украина.

Мы понимаем, что вернем эту станцию обязательно, это вопрос времени. Другой вопрос – в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу ее запустить в работу, – объяснил Герман Галущенко.

Он также обратил внимание на то, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно.

Что важно понимать, готовность 3-го энергоблока на сегодняшний день достаточно высока.

Кроме того, указано, что после завершения строительства четырех блоков на Хмельницкой АЭС, которое стартует в этом году, станция должна стать самой мощной в Европе.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС, - отметил глава Минэнерго.

По словам министра, ХАЭС также призвана компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС.

Мы это рассматриваем как механизм компенсации мощностей оккупированной Запорожской АЭС, – добавил Герман Галущенко.

Что известно о новой угрозе радиационной безопасности на ЗАЭС

Как недавно предупредил и.о председателя правления "Энергоатома" Петр Котин, на оккупированной россиянами ЗАЭС вскоре истечет разрешенный производителем 6-летний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах.

Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния «холодный остановки» в «горячюю» еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства, – подчеркнул Петр Котин.

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