Не з Америкою. Ердоган неочікувано кинув виклик США
Категорія
Політика
Дата публікації

Не з Америкою. Ердоган неочікувано кинув виклик США

Реджеп Таїп Ердоган
Джерело:  DPA

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган несподівано для всіх накинувся з жорсткою критикою на США за те, що вони скористалися правом вето в Раді Безпеки ООН, щоб відхилити вимогу про припинення вогню в секторі Газа.

Ердоган критикує Штати за вето на резолюцію про припинення вогню в Газі

На жаль, припинення вогню (в Газі - ред.) було відкинуто ... тільки Америка проголосувала проти, – поскаржився президент Туреччини під час зустрічі з прав людини в Стамбулі.

Реджеп Таїп Ердоган звинувачує команду президента США Джо Байдена і Раду Безпеки ООН в тому, що вони стали на бік офіційного Тель-Авіва, попри суттєво погіршення гуманітарної ситуації в Газі.

Справедливий світ можливий, але не з Америкою… З цією Організацією Об'єднаних Націй, з цією Радою Безпеки ООН людство не зможе розвиватися, – заявив турецький лідер.

За словами Реджепа Таїпа Ердогана, його обурює "непохитна підтримка" західних країн "масових вбивств Ізраїлю в Газі".

Що важливо розуміти, президент Туреччини не приховує, що залишається відвертим прихильником палестинців і відкидає навішування ярликів терористів на бойовиків угруповання ХАМАС, на відміну від європейських країн і США.

Припинення вогню в Газі: що відомо про вето США

8 грудня Штати офіційно ветували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в зоні палестино-ізраїльського конфлікту з гуманітарних міркувань.

Що важливо розуміти, документ, внесений ОАЕ, підтримали 13 із 15 членів Радбезу, включно з Росією. Велика Британія під час голосування утрималася.

Не можна також проігнорувати той факт, що очільник Держдепу Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС.

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