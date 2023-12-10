Не з Америкою. Ердоган неочікувано кинув виклик США

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган несподівано для всіх накинувся з жорсткою критикою на США за те, що вони скористалися правом вето в Раді Безпеки ООН, щоб відхилити вимогу про припинення вогню в секторі Газа.
Ердоган критикує Штати за вето на резолюцію про припинення вогню в Газі
Реджеп Таїп Ердоган звинувачує команду президента США Джо Байдена і Раду Безпеки ООН в тому, що вони стали на бік офіційного Тель-Авіва, попри суттєво погіршення гуманітарної ситуації в Газі.
За словами Реджепа Таїпа Ердогана, його обурює "непохитна підтримка" західних країн "масових вбивств Ізраїлю в Газі".
Що важливо розуміти, президент Туреччини не приховує, що залишається відвертим прихильником палестинців і відкидає навішування ярликів терористів на бойовиків угруповання ХАМАС, на відміну від європейських країн і США.
Припинення вогню в Газі: що відомо про вето США
8 грудня Штати офіційно ветували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про негайне припинення вогню в зоні палестино-ізраїльського конфлікту з гуманітарних міркувань.
Що важливо розуміти, документ, внесений ОАЕ, підтримали 13 із 15 членів Радбезу, включно з Росією. Велика Британія під час голосування утрималася.
Не можна також проігнорувати той факт, що очільник Держдепу Ентоні Блінкен поставив під сумнів зусилля Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі під час його військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС.
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