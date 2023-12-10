Не с Америкой. Эрдоган неожиданно бросил вызов США
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Политика
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Не с Америкой. Эрдоган неожиданно бросил вызов США

Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:  DPA

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно для всех набросился с жесткой критикой на США за то, что они воспользовались правом вето в Совете Безопасности ООН, чтобы отклонить требование о прекращении огня в секторе Газа.

Эрдоган критикует Штаты за вето на резолюцию о прекращении огня в Газе

К сожалению, прекращение огня (в Газе – ред.) было отвергнуто… только Америка проголосовала против, – пожаловался президент Турции во время встречи по правам человека в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет команду президента США Джо Байдена и Совет Безопасности ООН в том, что они приняли сторону официального Тель-Авива, несмотря на существенное ухудшение гуманитарной ситуации в Газе.

Справедливый мир возможен, но не с Америкой… С этой Организацией Объединенных Наций, с этим Советом Безопасности ООН человечество не сможет развиваться, – заявил турецкий лидер.

По словам Реджепа Таипа Эрдогана, его возмущает "непреклонная поддержка" западных стран "массовых убийств Израиля в Газе".

Что важно понимать, президент Турции не скрывает, что остается откровенным сторонником палестинцев и отвергает навешивание ярлыков террористов на боевиков группировки ХАМАС, в отличие от европейских стран и США.

Прекращение огня в Газе: что известно о вето США

8 декабря Штаты официально ветировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта по гуманитарным соображениям.

Что важно понимать, документ, внесенный ОАЭ, поддержали 13 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Великобритания во время голосования воздержалась.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что глава Госдепа Энтони Блинкен подверг сомнению усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.

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