Небезпечний рекорд. Світові викиди вуглекислого газу стрімко зросли у 2024 році

У 2024 році світові викиди вуглекислого газу, зокрема від спалювання викопного палива, досягнуть рекордного рівня. Про це йдеться у новому звіті Global Carbon Budget, опублікованому на кліматичному саміті COP29 ООН в Азербайджані.

Світові викиди вуглекислого газу стрімко зросли у 2024 році

Прогнозується, що викиди CO2 у 2024 році досягнуть 41,6 млрд тонн порівняно з 40,6 млрд тонн минулого року.

Основну частину цих викидів, а саме 37,4 млрд тонн, становить спалювання вугілля, нафти та газу. Це на 0,8% більше, ніж у 2023 році.

Решта викидів — це наслідки змін у землекористуванні, як-от вирубка лісів і лісові пожежі.

Звіт підготували понад 80 наукових установ на чолі з Університетом Ексетера у Великобританії.

Автор звіту П'єр Фрідлінгштейн наголошує, що без негайних і значних скорочень викидів по всьому світу "ми просто перевищимо ціль у 1,5°C та продовжимо рухатись далі".

Посуха

Як світ намагається стримувати глобальне потепління

У рамках Паризької угоди 2015 року країни зобов’язалися стримувати глобальне потепління в межах 1,5°C, щоб уникнути найбільш катастрофічних наслідків зміни клімату. Для цього необхідно щороку скорочувати викиди до 2030 року.

Однак викиди від спалювання викопного палива зростали протягом останніх десяти років. Хоча викиди від зміни землекористування знижувалися, цього року вони зросли через масштабну посуху в Амазонії, яка спричинила лісові пожежі, підвищивши рівень викидів у цій категорії на 13,5% — до 4,2 млрд тонн. Поширити

На думку деяких науковців, через повільний прогрес у скороченні викидів досягнення цілі у 1,5°C може стати недосяжним. Проте цьогорічні дані показують, що деякі країни активно розвивають відновлювані джерела енергії та електромобілі. Але цей прогрес є нерівномірним: викиди розвинених країн поступово знижуються, тоді як у країнах, що розвиваються, вони продовжують зростати.

Цьогоріч у США — найбільшому споживачі нафти і газу — викиди очікувано зменшаться на 0,6%, а у Європейському Союзі — на 3,8%.

Водночас викиди Індії зростуть на 4,6% через зростальний попит на електроенергію, зумовлений економічним розвитком.

У Китаї, який є найбільшим у світі забруднювачем, викиди зростуть на 0,2%. У звіті зазначено, що викиди Китаю від споживання нафти, ймовірно, досягли межі завдяки популяризації електромобілів.

Очікується, що викиди від міжнародної авіації та судноплавства також зростуть на 7,8% цього року, оскільки авіаперевезення продовжують відновлюватися після зниження попиту під час пандемії COVID-19.