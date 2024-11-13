Небезпечний рекорд. Світові викиди вуглекислого газу стрімко зросли у 2024 році

У 2024 році світові викиди вуглекислого газу, зокрема від спалювання викопного палива, досягнуть рекордного рівня. Про це йдеться у новому звіті Global Carbon Budget, опублікованому на кліматичному саміті COP29 ООН в Азербайджані.
Головні тези:
- У 2024 році світові викиди вуглекислого газу зросли до 41,6 млрд тонн, що стало рекордним показником.
- Основна частина викидів (37,4 млрд тонн) походить від спалювання вугілля, нафти та газу, підвищуючи загрозу глобального потепління.
- Попри зусилля деяких країн зменшувати викиди, прогнозується, що досягнення цілі у 1,5°C може стати недосяжним через повільний прогрес.
- Викиди Китаю від споживання нафти можливо досягли межі завдяки популяризації електромобілів, але сектори авіації та судноплавства продовжують сприяти зростанню викидів CO2.
Світові викиди вуглекислого газу стрімко зросли у 2024 році
Прогнозується, що викиди CO2 у 2024 році досягнуть 41,6 млрд тонн порівняно з 40,6 млрд тонн минулого року.
Основну частину цих викидів, а саме 37,4 млрд тонн, становить спалювання вугілля, нафти та газу. Це на 0,8% більше, ніж у 2023 році.
Решта викидів — це наслідки змін у землекористуванні, як-от вирубка лісів і лісові пожежі.
Звіт підготували понад 80 наукових установ на чолі з Університетом Ексетера у Великобританії.
Автор звіту П'єр Фрідлінгштейн наголошує, що без негайних і значних скорочень викидів по всьому світу "ми просто перевищимо ціль у 1,5°C та продовжимо рухатись далі".
Як світ намагається стримувати глобальне потепління
У рамках Паризької угоди 2015 року країни зобов’язалися стримувати глобальне потепління в межах 1,5°C, щоб уникнути найбільш катастрофічних наслідків зміни клімату. Для цього необхідно щороку скорочувати викиди до 2030 року.
На думку деяких науковців, через повільний прогрес у скороченні викидів досягнення цілі у 1,5°C може стати недосяжним. Проте цьогорічні дані показують, що деякі країни активно розвивають відновлювані джерела енергії та електромобілі. Але цей прогрес є нерівномірним: викиди розвинених країн поступово знижуються, тоді як у країнах, що розвиваються, вони продовжують зростати.
Цьогоріч у США — найбільшому споживачі нафти і газу — викиди очікувано зменшаться на 0,6%, а у Європейському Союзі — на 3,8%.
Водночас викиди Індії зростуть на 4,6% через зростальний попит на електроенергію, зумовлений економічним розвитком.
У Китаї, який є найбільшим у світі забруднювачем, викиди зростуть на 0,2%. У звіті зазначено, що викиди Китаю від споживання нафти, ймовірно, досягли межі завдяки популяризації електромобілів.
Очікується, що викиди від міжнародної авіації та судноплавства також зростуть на 7,8% цього року, оскільки авіаперевезення продовжують відновлюватися після зниження попиту під час пандемії COVID-19.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-