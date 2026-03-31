"Неймовірна красуня". Віра Брежнєва показала свою старшу доньку
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Неймовірна красуня". Віра Брежнєва показала свою старшу доньку

Віра Брежнєва
Джерело:  online.ua

Відома українська артистка VIRA (раніше відома як Віра Брежнєва - ред.) не надто часто ділиться з фанатами подробицями особистого життя, однак все ж інколи показує членів родини. Цього разу шанувальники дізналися, як змінилася старша донька зірки Соня.

Головні тези:

  • Віра Брежнєва має двох доньок від різних чоловіків.
  • Фото Соні викликали захват у шанувальників співачки.

Донька Віри Брежнєвої приголомшила мережу

Українська співачка оприлюднила спільні фото з Сонею в своєму Instagram та привітала її з днем народження.

Доньці зірки виповнилося 25 років — зараз вона мешкає в Сполучених Штатах Америки.

Моїй крихітці 25! 25 років разом. Не можу повірити! Вона справжня леді! З любов’ю, мама, — підписала фото VIRA.

Що важливо розуміти, артистка має двох доньок.

Соню вона народила під час стосунків з політиком та бізнесменом Віталієм Войченком.

Однак у 2006 році віра вийшла заміж за бізнесмена Михайла Кіпермана, який удочерив дівчину і дав їй своє прізвище.

Трохи пізніше у закоханих народилася спільна донька Сара. Проте їхній шлюб розпався.

Як фанати зірки реагують на фото Соні:

  • Неймовірна красуня!;

  • Здається, що вам обом по 25 рочків;

  • Велике щастя — мати таку маму;

  • Соня — чудова, як і її матуся;

  • У Віри могла народитися лише красуня;

  • Вітаю! Хай всі мрії збуваються, а мама завжди буде поруч.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Муіньо створила кліп для K-pop співачки JENNIE ― відео
Дженні
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Скандал навколо співачки Адель. Що вирішив суд
Адель
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тейлор Свіфт отримала звання найкращої співачки XXI століття
Тейлор Свіфт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?