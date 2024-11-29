Афганські таліби масово заарештовують жінок, які жебракують, і кидають до місцевих в'язниць, де вони стают жертвами згвалтувань та вбивств.
Головні тези:
- Таліби заарештовують жінок в Афганістані, які жебракують, кидаючи їх у в'язниці, де вони стають жертвами згвалтувань та насильства.
- Жінкам заборонено працювати, тому вони змушені жебракувати для виживання та прогодування дітей, що спричиняє масові злидні в країні.
- Утиски талібів не обходять стороною навіть маленьких дітей, які опиняються у в'язниці та піддаються жорстокому поводженню.
- Женщини в афганських в'язницях піддавалися насильству та фізичній карі: готування їжі, прибирання та прання для в'язнів, побиття і сексуальне насильство.
- Нові закони талібів ускладнюють життя жінок в Афганістані, порушуючи їх права та спричиняючи гуманітарну кризу.
Що відомо про масштабні репресії талібів проти жінок
Зазначається, що з серпня 2021 року таліби заборонили більшу частину оплачуваної роботи для жінок, що викликало повальні злидні по всій країні.
Аби прогодувати дітей, жінки змушені жебракувати.
У травні цього року таліби ухвалили нові закони, які забороняють людям, що не мають фізичних вад та проблем зі здоров’ям, жебракувати на вулицях, якщо в них достатньо грошей для купівлі їжі на один день.
Таліби навіть створили комісію для реєстрації жебраків і розподілу їх за категоріями: "професійні", "знедолені" та "організовані".
В людей знімають відбитки пальців та беруть біометричні дані.
Представники Талібану заявляють, що тільки в Кабулі вже затримали більше 60 тис жебраків.
Зокрема, 32-річна Захра є матір’ю трьох дітей. За її словами, вона змушена була приїхати до Кабула та жебракувати на вулицях.
Її чоловік, який служив у національній армії колишнього уряду, зник після того, як таліби прийшли до влади в серпні 2021-го.
За словами жінки, вона не знала про закони, які таліби ввели проти жебрацтва, коли її заарештували.
Що відомо про жахливе поводження з жінками у афганських в’язницях
За її словами, вона провела у в'язниці 3 діб. Її змушували готувати їжу, прибирати та прати для чоловіків, що працюють у в’язниці.
Потім її попередили про взяття відбитків пальців і запис біометричних даних.
Жінка почала чинити опір ії побили до втрати свідомості. За її словами, після цього її згвалтували.
Ще одна жінка на ім’я Парвана розповіла, що її затримали у той час, коли вона жебракувала у Кабулі, разом з чотирирічною донькою. Вона жебракувала після того, як її покинув чоловік.
За її словами, вона те ще дві жінки стали жертвами сексуального насилля під час перебування у в’язниці.
Колишні ув’язнені також розповідають, що стали свідками жорстокого поводження з маленькими дітьми у в’язниці.
Одна з них навіть стверджувала, що бачила, як двох дітей забили до смерті.
У законі про жебрацтво також вказано, що "знедолені" особи мають законне право на фінансову допомогу після звільнення. Але жодна з жінок не сказала, що отримувала будь-яку допомогу.
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