Афганські таліби масово заарештовують жінок, які жебракують, і кидають до місцевих в'язниць, де вони стают жертвами згвалтувань та вбивств.

Що відомо про масштабні репресії талібів проти жінок

Зазначається, що з серпня 2021 року таліби заборонили більшу частину оплачуваної роботи для жінок, що викликало повальні злидні по всій країні.

Аби прогодувати дітей, жінки змушені жебракувати.

Афганські жінки

У травні цього року таліби ухвалили нові закони, які забороняють людям, що не мають фізичних вад та проблем зі здоров’ям, жебракувати на вулицях, якщо в них достатньо грошей для купівлі їжі на один день.

Таліби навіть створили комісію для реєстрації жебраків і розподілу їх за категоріями: "професійні", "знедолені" та "організовані".

В людей знімають відбитки пальців та беруть біометричні дані.

Представники Талібану заявляють, що тільки в Кабулі вже затримали більше 60 тис жебраків.

Зокрема, 32-річна Захра є матір’ю трьох дітей. За її словами, вона змушена була приїхати до Кабула та жебракувати на вулицях.

Її чоловік, який служив у національній армії колишнього уряду, зник після того, як таліби прийшли до влади в серпні 2021-го.

За словами жінки, вона не знала про закони, які таліби ввели проти жебрацтва, коли її заарештували.

Біля пекарні зупинився автомобіль талібів. Сина забрали силою і сказали сісти в машину, — розповідає жінка. Поширити

Що відомо про жахливе поводження з жінками у афганських в’язницях

За її словами, вона провела у в'язниці 3 діб. Її змушували готувати їжу, прибирати та прати для чоловіків, що працюють у в’язниці.

Потім її попередили про взяття відбитків пальців і запис біометричних даних.

Жінка почала чинити опір ії побили до втрати свідомості. За її словами, після цього її згвалтували.

Ще одна жінка на ім’я Парвана розповіла, що її затримали у той час, коли вона жебракувала у Кабулі, разом з чотирирічною донькою. Вона жебракувала після того, як її покинув чоловік.

За її словами, вона те ще дві жінки стали жертвами сексуального насилля під час перебування у в’язниці.

Колишні ув’язнені також розповідають, що стали свідками жорстокого поводження з маленькими дітьми у в’язниці.

Одна з них навіть стверджувала, що бачила, як двох дітей забили до смерті.

У законі про жебрацтво також вказано, що "знедолені" особи мають законне право на фінансову допомогу після звільнення. Але жодна з жінок не сказала, що отримувала будь-яку допомогу.