Нелюдські умови. Таліби катують і гвалтують жінок у тюрмах Афганістану
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Нелюдські умови. Таліби катують і гвалтують жінок у тюрмах Афганістану

Афганська жінка
Джерело:  The Guardian

Афганські таліби масово заарештовують жінок, які жебракують, і кидають до місцевих в'язниць, де вони стают жертвами згвалтувань та вбивств. 

Головні тези:

  • Таліби заарештовують жінок в Афганістані, які жебракують, кидаючи їх у в'язниці, де вони стають жертвами згвалтувань та насильства.
  • Жінкам заборонено працювати, тому вони змушені жебракувати для виживання та прогодування дітей, що спричиняє масові злидні в країні.
  • Утиски талібів не обходять стороною навіть маленьких дітей, які опиняються у в'язниці та піддаються жорстокому поводженню.
  • Женщини в афганських в'язницях піддавалися насильству та фізичній карі: готування їжі, прибирання та прання для в'язнів, побиття і сексуальне насильство.
  • Нові закони талібів ускладнюють життя жінок в Афганістані, порушуючи їх права та спричиняючи гуманітарну кризу.

Що відомо про масштабні репресії талібів проти жінок

Зазначається, що з серпня 2021 року таліби заборонили більшу частину оплачуваної роботи для жінок, що викликало повальні злидні по всій країні.

Аби прогодувати дітей, жінки змушені жебракувати.

Таліби гвалтують жінок та знущаються над ними у в’язницях Афганістану
Афганські жінки

У травні цього року таліби ухвалили нові закони, які забороняють людям, що не мають фізичних вад та проблем зі здоров’ям, жебракувати на вулицях, якщо в них достатньо грошей для купівлі їжі на один день.

Таліби навіть створили комісію для реєстрації жебраків і розподілу їх за категоріями: "професійні", "знедолені" та "організовані".

В людей знімають відбитки пальців та беруть біометричні дані.

Представники Талібану заявляють, що тільки в Кабулі вже затримали більше 60 тис жебраків.

Зокрема, 32-річна Захра є матір’ю трьох дітей. За її словами, вона змушена була приїхати до Кабула та жебракувати на вулицях.

Її чоловік, який служив у національній армії колишнього уряду, зник після того, як таліби прийшли до влади в серпні 2021-го.

За словами жінки, вона не знала про закони, які таліби ввели проти жебрацтва, коли її заарештували.

Біля пекарні зупинився автомобіль талібів. Сина забрали силою і сказали сісти в машину, — розповідає жінка.

Що відомо про жахливе поводження з жінками у афганських в’язницях

За її словами, вона провела у в'язниці 3 діб. Її змушували готувати їжу, прибирати та прати для чоловіків, що працюють у в’язниці.

Потім її попередили про взяття відбитків пальців і запис біометричних даних.

Жінка почала чинити опір ії побили до втрати свідомості. За її словами, після цього її згвалтували.

Ще одна жінка на ім’я Парвана розповіла, що її затримали у той час, коли вона жебракувала у Кабулі, разом з чотирирічною донькою. Вона жебракувала після того, як її покинув чоловік.

За її словами, вона те ще дві жінки стали жертвами сексуального насилля під час перебування у в’язниці.

Колишні ув’язнені також розповідають, що стали свідками жорстокого поводження з маленькими дітьми у в’язниці.

Одна з них навіть стверджувала, що бачила, як двох дітей забили до смерті.

У законі про жебрацтво також вказано, що "знедолені" особи мають законне право на фінансову допомогу після звільнення. Але жодна з жінок не сказала, що отримувала будь-яку допомогу.

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