Бесчеловечные условия. Талибы пытают и насилуют женщин в тюрьмах Афганистана
Категория
Мир
Дата публикации

Бесчеловечные условия. Талибы пытают и насилуют женщин в тюрьмах Афганистана

Афганская женщина
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Источник:  The Guardian

Афганские талибы массово арестовывают нищих женщин и бросают в местные тюрем, где они становятся жертвами изнасилований и убийств.

Главные тезисы

  • Талибы массово арестовывают нищих женщин в Афганистане, бросая их в тюрьмы, где они становятся объектами изнасилований и насилия.
  • Новые законы талибов лишают женщин возможности работать и заставляют попрошайничать для выживания, создавая нечеловеческие условия для их жизни.
  • Бывшие заключенные рассказывают о жестоком обращении, физической каре, изнасилованиях и даже случаях смерти детей в афганских тюрьмах.
  • Талибы ввели запрет на оплачиваемую работу для женщин, вызвавшую повсеместную нищету, и установили систему регистрации и категоризации нищих граждан.
  • Женщины в тюрьмах подвергаются физической каре, изнасилованиям и насилию, а дети становятся жертвами жестокого обращения, что приводит к гуманитарному кризису и нарушению прав в Афганистане.

Что известно о масштабных репрессиях талибов против женщин

Отмечается, что с августа 2021 года талибы запретили большую часть оплачиваемой работы для женщин, что вызвало повальную нищету по всей стране.

Чтобы прокормить детей, женщины вынуждены попрошайничать.

Талибы насилуют женщин и издеваются над ними в тюрьмах Афганистана
Афганские женщины

В мае этого года талибы приняли новые законы, запрещающие людям, не имеющим физических недостатков и проблем со здоровьем, попрошайничать на улицах, если у них достаточно денег для покупки еды на один день.

Талибы даже создали комиссию для регистрации нищих и распределения их по категориям: "профессиональные", "отверженные" и "организованные".

У людей снимают отпечатки пальцев и принимают биометрические данные.

Представители Талибана заявляют, что только в Кабуле уже задержали более 60 тыс. нищих.

В частности, 32-летняя Захра является матерью троих детей. По ее словам, она вынуждена была приехать в Кабул и попрошайничать на улицах.

Ее муж, служивший в национальной армии бывшего правительства, скрылся после того, как талибы пришли к власти в августе 2021-го.

По словам женщины, она не знала о законах, которые талибы ввели против нищенства, когда ее арестовали.

У пекарни остановился автомобиль талибов. Сына забрали силой и сказали сесть в машину, — рассказывает женщина.

Что известно об ужасном обращении с женщинами в афганских тюрьмах

По ее словам, она провела в тюрьме 3 суток. Ее заставляли готовить еду, убирать и стирать для мужчин, работающих в тюрьме.

Затем ее предупредили о взятии отпечатков пальцев и записи биометрических данных.

Женщина начала сопротивляться и избили до потери сознания. По ее словам, после этого ее изнасиловали.

Еще одна женщина по имени Парвана рассказала, что ее задержали в то время, когда она попрошайничала в Кабуле, вместе с четырехлетней дочерью. Она попрошайничала после того, как ее покинул мужчина.

По ее словам, она еще две женщины стали жертвами сексуального насилия во время пребывания в тюрьме.

Бывшие заключенные также рассказывают, что стали свидетелями жестокого обращения с маленькими детьми в тюрьме.

Одна из них даже утверждала, что видела, как двоих детей забили до смерти.

В законе о попрошайничестве также указано, что "отверженные" лица имеют законное право на финансовую помощь после увольнения. Но ни одна из женщин не сказала, что получала какую-либо помощь.

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