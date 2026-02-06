Невідомий дрон знову впав на територію військової частини у Польщі
Світ
дрон
Джерело:  Укрінформ

Військова жандармерія Польщі розслідуває падіння БпЛА невідомого походження на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії збройних сил Польщі, розташованого у населеному пункті Лезьніца Вєлька Лодзького воєводства (центр Польщі).

  • Військова жандармерія Польщі проводить розслідування падіння невідомого дрону на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії.
  • Падіння дронів на військові об'єкти є злочином згідно з законодавством про авіацію Польщі.

Дрон знайшли на території військової частини у Лезьніці Вєлькій

Про це у соцмережі X повідомила польська військова жандармерія.

Відділ військової жандармерії у Лодзі розслідує інцидент за участі невеликого БПЛА, який 6 лютого впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лезьніці Вєлькій, не завдавши жодної шкоди. Наразі на місці події триває розслідування.

В іншому дописі військова жандармерія нагадала, що відповідно до закону про авіацію, здійснення польотів з використанням повітряного судна над військовими районами та об'єктами є злочином, що карається позбавленням волі на строк до 5-ти років.

Це вже другий випадок падіння БПЛА на територію військової частини в Польщі за останні кілька днів.

Попередній випадок трапився 28 січня на території 2-го центру радіоелектронної розвідки, розташованого у населеному пункті Пшасниш Мазовецького воєводства (північний схід РП). Після розслідування інциденту у військовій жандармерії тоді повідомили, що це був іграшковий дрон, який не становив жодної загрози.

Світ
Світ
