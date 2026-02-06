Невідомий дрон знову впав на територію військової частини у Польщі

Військова жандармерія Польщі розслідуває падіння БпЛА невідомого походження на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії збройних сил Польщі, розташованого у населеному пункті Лезьніца Вєлька Лодзького воєводства (центр Польщі).
Головні тези:
- Військова жандармерія Польщі проводить розслідування падіння невідомого дрону на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії.
- Падіння дронів на військові об'єкти є злочином згідно з законодавством про авіацію Польщі.
Дрон знайшли на території військової частини у Лезьніці Вєлькій
Про це у соцмережі X повідомила польська військова жандармерія.
В іншому дописі військова жандармерія нагадала, що відповідно до закону про авіацію, здійснення польотів з використанням повітряного судна над військовими районами та об'єктами є злочином, що карається позбавленням волі на строк до 5-ти років.
Це вже другий випадок падіння БПЛА на територію військової частини в Польщі за останні кілька днів.
OŻW w Łodzi prowadzi dochodzenie w sprawie małego BSP, który 6 lutego br. spadł na teren 1 batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej, nie wyrządzając żadnych szkód. Obecnie trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. pic.twitter.com/kGXEGbqOmi— Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) February 6, 2026
Попередній випадок трапився 28 січня на території 2-го центру радіоелектронної розвідки, розташованого у населеному пункті Пшасниш Мазовецького воєводства (північний схід РП). Після розслідування інциденту у військовій жандармерії тоді повідомили, що це був іграшковий дрон, який не становив жодної загрози.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-