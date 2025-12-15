Польща анонсувала надання Україні 6-8 літаків МіГ-29

Варшава планує передати Києву 6-8 літаків МіГ-29, які мають бути виведені з експлуатації у ЗС Польщі до кінця цього року.

Україна отримає до 8 літаків МіГ-29 від Польщі

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Як зазначив польський урядовець, йдеться про «6-8 літаків», які наприкінці грудня виводяться з експлуатації і не будуть використовуватися у польській армії.

Вони можуть або опинитися в музеї, або бути проданими на металобрухт, або ж опинитися в Україні та допомогти вбивати наших ворогів… На мою думку, цілком очевидно, що з ними має статися. Особливо враховуючи, що ми також ведемо переговори з Україною про передачу технологій,- зазначив Томчик.

Генштаб ЗС Польщі заявив раніше, що Польща планує передати Україні решту своїх літаків МіГ-29, які виводяться з експлуатації, очікуючи на отримання замість цього технологій, пов’язаних з виробництвом БпЛА та ракет.