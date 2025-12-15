Польща анонсувала надання Україні 6-8 літаків МіГ-29
Категорія
Світ
Дата публікації

Польща анонсувала надання Україні 6-8 літаків МіГ-29

МіГ-29
Read in English
Джерело:  TVN24

Варшава планує передати Києву 6-8 літаків МіГ-29, які мають бути виведені з експлуатації у ЗС Польщі до кінця цього року.

Головні тези:

  • Польща анонсувала передачу Україні 6-8 літаків МіГ-29, які виводяться з експлуатації у ЗС Польщі.
  • Ця угода може зміцнити взаємодію між Польщею та Україною в оборонній сфері.
  • Передача літаків може мати стратегічне значення для України в контексті її оборонної політики.

Україна отримає до 8 літаків МіГ-29 від Польщі

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Як зазначив польський урядовець, йдеться про «6-8 літаків», які наприкінці грудня виводяться з експлуатації і не будуть використовуватися у польській армії.

Вони можуть або опинитися в музеї, або бути проданими на металобрухт, або ж опинитися в Україні та допомогти вбивати наших ворогів… На мою думку, цілком очевидно, що з ними має статися. Особливо враховуючи, що ми також ведемо переговори з Україною про передачу технологій,- зазначив Томчик.

Генштаб ЗС Польщі заявив раніше, що Польща планує передати Україні решту своїх літаків МіГ-29, які виводяться з експлуатації, очікуючи на отримання замість цього технологій, пов’язаних з виробництвом БпЛА та ракет.

Польський експерт, колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич зазначив, що Варшава може передати Києву решту своїх МіГ-29 у січні-лютому наступного року.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща знову підіймала в повітря винищувачі для перехоплення літака-розвідника РФ
Іл-20
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Замість російських енергоресурсів. Польща постачатиме Словаччині американський газ
газ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща готова надати Україні МіГ-29, але є умова
МіГ-29

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?