Польша анонсировала предоставление Украине 6-8 самолетов МиГ-29

Варшава планирует передать Киеву 6-8 самолетов МиГ-29, которые должны быть выведены из эксплуатации в ВС Польши до конца этого года.

Украина получит до 8 самолетов МиГ-29 от Польши

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Как отметил польский чиновник, речь идет о «6-8 самолетах», которые в конце декабря выводятся из эксплуатации и не будут использоваться в польской армии.

Они могут либо оказаться в музее, либо быть проданы на металлолом, либо же оказаться в Украине и помочь убивать наших врагов… По-моему, совершенно очевидно, что с ними должно произойти. Особенно учитывая, что мы также ведем переговоры с Украиной о передаче технологий, отметил Томчик.

Генштаб ВС Польши заявил ранее, что Польша планирует передать Украине остальные свои самолеты МиГ-29, которые выводятся из эксплуатации, ожидая получения вместо этого технологий, связанных с производством БПЛА и ракет.