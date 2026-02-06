Неизвестный дрон снова упал на территорию воинской части в Польше
Источник:  Укринформ

Военная жандармерия Польши расследует падение БПЛА неизвестного происхождения на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии вооруженных сил Польши, расположенного в населённом пункте Лезьница Велька Лодзкого воеводства (центр Польши).

Об этом в соцсети X сообщила польская военная жандармерия.

Отдел военной жандармерии в Лодзи расследует инцидент с участием небольшого БПЛА, который 6 февраля упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лезнице Великой, не нанеся никакого вреда. Сейчас на месте происшествия идет расследование.

В другом сообщении военная жандармерия напомнила, что согласно закону об авиации, совершение полетов с использованием воздушного судна над военными районами и объектами является преступлением, наказываемым лишением свободы на срок до 5 лет.

Это уже второй случай падения БПЛА на территорию воинской части в Польше за последние несколько дней.

Предыдущий случай произошел 28 января на территории 2-го центра радиоэлектронной разведки, расположенного в населенном пункте Пшасныш Мазовецкого воеводства (северо-восток РП). После расследования инцидента в военной жандармерии тогда сообщили, что это был игрушечный дрон, не представлявший никакой угрозы.

