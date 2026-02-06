Неизвестный дрон снова упал на территорию воинской части в Польше

Военная жандармерия Польши расследует падение БПЛА неизвестного происхождения на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии вооруженных сил Польши, расположенного в населённом пункте Лезьница Велька Лодзкого воеводства (центр Польши).
Главные тезисы
- Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии вооруженных сил Польши в населенном пункте Лезница Велька Лодзкого воеводства.
- Падение дронов на военные объекты является преступлением, и расследование проводит военная жандармерия Польши.
Дрон нашли на территории воинской части в Лезнице Великой
Об этом в соцсети X сообщила польская военная жандармерия.
В другом сообщении военная жандармерия напомнила, что согласно закону об авиации, совершение полетов с использованием воздушного судна над военными районами и объектами является преступлением, наказываемым лишением свободы на срок до 5 лет.
Это уже второй случай падения БПЛА на территорию воинской части в Польше за последние несколько дней.
OŻW w Łodzi prowadzi dochodzenie w sprawie małego BSP, który 6 lutego br. spadł na teren 1 batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej, nie wyrządzając żadnych szkód. Obecnie trwają czynności procesowe na miejscu zdarzenia. pic.twitter.com/kGXEGbqOmi— Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) February 6, 2026
Предыдущий случай произошел 28 января на территории 2-го центра радиоэлектронной разведки, расположенного в населенном пункте Пшасныш Мазовецкого воеводства (северо-восток РП). После расследования инцидента в военной жандармерии тогда сообщили, что это был игрушечный дрон, не представлявший никакой угрозы.
