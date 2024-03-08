Німеччина та Британія дали Україні потужну обіцянку на тлі нового скандалу

Офіційні Берлін та Париж пообіцяли не дозволити російському диктатору Володимиру Путіну розділити союзників на тлі скандалу зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу про знищення Кримського мосту.
Британія та Німеччина не допустять розколу між союзниками України
За його словами, станом на сьогодні зберігається "неймовірна єдність між союзниками", зокрема, і в НАТО.
Очільниця МЗС Німеччини публічно пообіцяла, що союзники України не дозволять очільнику Кремля залякати їх і посіяти розбрат.
Що в Німеччині говорять про злив секретних переговорів про Кримський міст
1 березня російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.
Офіційний Берлін одразу розпочав перевірку, щоб з’ясувати, чи дійсно німецькі генерали таємного обговорювали майбутнє знищення Керченського мосту.
Згодом стало відомо, що така розмова дійсно була.
З заявою з цього приводу одразу виступив німецький лідер Олаф Шольц, який назвав це “великою проблемою”.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це — гібридна атака з метою дезінформації.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-