Німеччина та Британія дали Україні потужну обіцянку на тлі нового скандалу

Офіційні Берлін та Париж пообіцяли не дозволити російському диктатору Володимиру Путіну розділити союзників на тлі скандалу зі злитою розмовою офіцерів Бундесверу про знищення Кримського мосту.

Британія та Німеччина не допустять розколу між союзниками України

Я не хочу грати на руку російському наративу про розбіжності між союзниками, — наголосив шеф британської дипломатії Девід Кемерон під час пресконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Поширити

За його словами, станом на сьогодні зберігається "неймовірна єдність між союзниками", зокрема, і в НАТО.

Очільниця МЗС Німеччини публічно пообіцяла, що союзники України не дозволять очільнику Кремля залякати їх і посіяти розбрат.

Якщо у нас є різні погляди, ми будемо обговорювати це за зачиненими дверима. Тому що ми не дозволимо Путіну розділити нас, незалежно від того, які інші засоби і методи він буде використовувати. Анналена Бербок Очільниця МЗС Німеччини

Що в Німеччині говорять про злив секретних переговорів про Кримський міст

1 березня російські ЗМІ поширили запис розмови німецьких військових, під час якої, зокрема, обговорювали можливість ударів ракетами Taurus по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.

Офіційний Берлін одразу розпочав перевірку, щоб з’ясувати, чи дійсно німецькі генерали таємного обговорювали майбутнє знищення Керченського мосту.

Згодом стало відомо, що така розмова дійсно була.

З заявою з цього приводу одразу виступив німецький лідер Олаф Шольц, який назвав це “великою проблемою”.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це — гібридна атака з метою дезінформації.