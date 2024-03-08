Германия и Британия дали Украине мощное обещание на фоне нового скандала

Официальные Берлин и Париж пообещали не позволить российскому диктатору Владимиру Путину разделить союзников на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера об уничтожении Крымского моста.
Великобритания и Германия не допустят раскола между союзниками Украины
По его словам, по состоянию на сегодняшний день сохраняется "невероятное единство между союзниками", в частности, и в НАТО.
Глава МИД Германии публично пообещала, что союзники Украины не позволят главе Кремля запугать их и посеять раздор.
Что в Германии говорят о сливе секретных переговоров про Крымский мост
1 марта российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, в ходе которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.
Официальный Берлин сразу же начал проверку, чтобы выяснить, действительно ли немецкие генералы тайного обсуждали предстоящее уничтожение Керченского моста.
Впоследствии стало известно, что такой разговор действительно был.
С заявлением на этот счет сразу выступил немецкий лидер Олаф Шольц, который назвал это "большой проблемой".
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это гибридная атака с целью дезинформации.
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