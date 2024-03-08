Германия и Британия дали Украине мощное обещание на фоне нового скандала
Категория
Политика
Дата публикации

Германия и Британия дали Украине мощное обещание на фоне нового скандала

ЕС, Германия, Британия
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Официальные Берлин и Париж пообещали не позволить российскому диктатору Владимиру Путину разделить союзников на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера об уничтожении Крымского моста.

Великобритания и Германия не допустят раскола между союзниками Украины

Я не хочу играть на руку российскому нарративу о разногласиях между союзниками, — подчеркнул шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон во время пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день сохраняется "невероятное единство между союзниками", в частности, и в НАТО.

Глава МИД Германии публично пообещала, что союзники Украины не позволят главе Кремля запугать их и посеять раздор.

Если у нас есть разные взгляды, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим Путину разделить нас независимо от того, какие другие средства и методы он будет использовать.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Глава МИД Германии

Что в Германии говорят о сливе секретных переговоров про Крымский мост

1 марта российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, в ходе которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Официальный Берлин сразу же начал проверку, чтобы выяснить, действительно ли немецкие генералы тайного обсуждали предстоящее уничтожение Керченского моста.

Впоследствии стало известно, что такой разговор действительно был.

С заявлением на этот счет сразу выступил немецкий лидер Олаф Шольц, который назвал это "большой проблемой".

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это гибридная атака с целью дезинформации.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия может готовиться передать Украине ракеты Taurus — Bild
Taurus
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия тайно договаривается с Индией о закупке боеприпасов для Украины — Spiegel
боеприпас
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Германия может передать Украине ракеты Taurus — мнение эксперта
Taurus

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?