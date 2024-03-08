Германия и Британия дали Украине мощное обещание на фоне нового скандала

Официальные Берлин и Париж пообещали не позволить российскому диктатору Владимиру Путину разделить союзников на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера об уничтожении Крымского моста.

Великобритания и Германия не допустят раскола между союзниками Украины

Я не хочу играть на руку российскому нарративу о разногласиях между союзниками, — подчеркнул шеф британской дипломатии Дэвид Кэмерон во время пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Поделиться

По его словам, по состоянию на сегодняшний день сохраняется "невероятное единство между союзниками", в частности, и в НАТО.

Глава МИД Германии публично пообещала, что союзники Украины не позволят главе Кремля запугать их и посеять раздор.

Если у нас есть разные взгляды, мы будем обсуждать это за закрытыми дверями. Потому что мы не позволим Путину разделить нас независимо от того, какие другие средства и методы он будет использовать. Анналена Бербок Глава МИД Германии

Что в Германии говорят о сливе секретных переговоров про Крымский мост

1 марта российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, в ходе которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Официальный Берлин сразу же начал проверку, чтобы выяснить, действительно ли немецкие генералы тайного обсуждали предстоящее уничтожение Керченского моста.

Впоследствии стало известно, что такой разговор действительно был.

С заявлением на этот счет сразу выступил немецкий лидер Олаф Шольц, который назвал это "большой проблемой".

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это гибридная атака с целью дезинформации.