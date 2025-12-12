Німеччина звинуватила Росію у масштабній кібератаці та кампанії з дезінформації

Посла Росії в ФРН викликали до Міністерства закордонних справ Німеччини через масштабну кібератаку та кампанію з дезінформації під час федеральної виборчої кампанії, за якими стоять російські спецслужби.

Москва винувата у шпигунстві та кібератаках проти ФРН — МЗС Німеччини

Про це заявив речник МЗС ФРН Мартін Гізе на брифінгу 12 грудня.

За словами дипломата, аналіз німецької розвідки дозволяє довести відповідальність Москви за окремі факти «шпигунства та кібератак, включаючи спроби саботажу.

За допомогою двох методів національної атрибуції ми можемо простежити таке: по-перше, тепер ми можемо чітко приписати кібератаку на німецьку службу управління повітряним рухом у серпні 2024 року хакерському колективу APT 28, також відомому як Fancy Bea. Наші розвідувальні дані доводять, що російська служба військової розвідки ГРУ несе відповідальність за цю атаку. По-друге, тепер ми можемо остаточно заявити, що Росія через кампанію «Storm 15» намагалася вплинути та дестабілізувати внутрішні справи Федеративної Республіки Німеччина, зокрема останні федеральні вибори.

Зокрема, зазначив він, є достовірна інформація, що за цією кампанією стоять московський аналітичний центр «Центр геополітичної експертизи» та «Рух двоголового орла». Їх підтримує російська військова розвідка ГРУ, додав Гізе.

Аналіз показує, що на різних платформах поширюються штучно згенеровані нібито розслідувальні матеріали, дип-фейкові відеоряди, псевдожурналістські вебсайти та вигадані свідчення.

Мета цих російських кібератак та дезінформаційних атак зрозуміла: розділити суспільство, посіяти недовіру, спровокувати неприйняття та послабити довіру до демократичних інституцій. Це цілеспрямоване маніпулювання інформацією є частиною численних російських дій, спрямованих на підрив довіри до демократичних інституцій та процесів у Німеччині. Таким чином, Росія становить цілком реальну загрозу нашій безпеці не лише через свою агресивну війну проти України, але й тут, у Німеччині.

Тому російського посла було викликано до Міністерства, йому чітко дали зрозуміти, що німецька сторона дуже уважно спостерігає за тим, що робить Росія, і протидіятиме цьому.

Ми абсолютно впевнені в результатах. І російському послу вони, безумовно, теж були зрозумілі — йому не потрібні тривалі докази, щоб зрозуміти, про що йдеться. Ми можемо це довести, … це тверді докази. Це однозначно, безсумнівно підтверджено.

Речник запевнив, що неприпустимі дії Росії мають наслідки. Так, у тісній координації з європейськими партнерами Німеччина вживає низку контрзаходів, спрямованих на припинення гібридної діяльності Росії. Крім того, на європейському рівні підтримуються нові індивідуальні санкції проти гібридних акторів, що включатимуть заборони на в’їзд, замороження активів та заборону надання економічних ресурсів. Гізе уточнив, що з січня 2026 року Німеччина разом із партнерами з ЄС, зокрема, контролюватимуть транскордонні поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні.

Мета — забезпечити кращий обмін інформацією та мінімізувати розвідувальні ризики.

Запроваджуються також додаткові двосторонні обмеження для російського дипломатичного персоналу.