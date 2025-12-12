Германия обвинила Россию в масштабной кибератаке и кампании дезинформации

Посла России в ФРГ вызвали в Министерство иностранных дел Германии из-за масштабной кибератаки и кампании по дезинформации во время федеральной избирательной кампании, за которыми стоят российские спецслужбы.

Москва виновата в шпионаже и кибератаках против ФРГ — МИД Германии

Об этом заявил спикер МИД ФРГ Мартин Гизе на брифинге 12 декабря.

По словам дипломата, анализ немецкой разведки позволяет доказать ответственность Москвы за отдельные факты «шпионажа и кибератак, включая попытки саботажа.

С помощью двух методов национальной атрибуции мы можем проследить следующее: во-первых, теперь мы можем четко приписать кибератаку на немецкую службу управления воздушным движением в августе 2024 хакерскому коллективу APT 28, также известному как Fancy Bea. Наши разведывательные данные доказывают, что российская служба военной разведки ГРУ несет ответственность за атаку. Во-вторых, теперь мы можем окончательно заявить, что Россия через кампанию Storm 15 пыталась повлиять и дестабилизировать внутренние дела Федеративной Республики Германия, в том числе последние федеральные выборы.

В частности, отметил он, есть достоверная информация, что за этой кампанией стоят московский аналитический центр "Центр геополитической экспертизы" и "Движение двуглавого орла". Их поддерживает российская военная разведка ГРУ, добавил Гизе.

Анализ показывает, что на разных платформах распространяются искусственно сгенерированные якобы расследовательские материалы, дип-фейные видеоряды, псевдожурналистские вебсайты и вымышленные показания.

Цель этих российских кибератак и дезинформационных атак ясна: разделить общество, посеять недоверие, спровоцировать неприятие и ослабить доверие к демократическим институтам. Это целенаправленное манипулирование информацией является частью многочисленных российских действий, направленных на подрыв доверия к демократическим институтам и процессам в Германии. Таким образом, Россия представляет реальную угрозу нашей безопасности не только из-за своей агрессивной войны против Украины, но и здесь, в Германии. Поделиться

Поэтому российский посол был вызван в Министерство, ему четко дали понять, что немецкая сторона очень внимательно наблюдает за тем, что делает Россия, и будет противодействовать этому.

Мы абсолютно уверены в результатах. И российскому послу они, безусловно, тоже были понятны — ему не нужны долгие доказательства, чтобы понять, о чем идет речь. Мы можем это доказать… это твердые доказательства. Это однозначно, несомненно, подтверждено.

Спикер заверил, что недопустимые действия России имеют последствия. Так, в тесной координации с европейскими партнерами Германия предпринимает ряд контрмер, направленных на прекращение гибридной деятельности России. Кроме того, на европейском уровне поддерживаются новые индивидуальные санкции против гибридных актеров, включающих запреты на въезд, замораживание активов и запрещение предоставления экономических ресурсов. Гизе уточнил, что с января 2026 Германия вместе с партнерами из ЕС, в частности, будут контролировать трансграничные поездки российских дипломатов в Шенгенской зоне.

Цель — обеспечить лучший обмен информацией и минимизировать разведывательные риски.

Вводятся также дополнительные двусторонние ограничения для русского дипломатического персонала.