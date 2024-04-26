Німецьке видання Welt оприлюднило текст мирної угоди між Україною та Росією, переговори стосовно якої велись сторонами навесні 2022 року.

Що відомо про умови мирної угоди між Україною та РФ від 2022 року

Зазначається, що представники України та Росії погодили проект мирної угоди станом на 15 квітня 2022 року.

Зазначається, що залишалось погодити лише кілька позицій, які мали обговорити під час особистої зустрічі президент України Володимир Зеленський та кремлівський диктатор Володимир Путін.

Згідно з цим документом, Україна зобов'язувалася:

Погодитись на постійний нейтралітет і фактично відмовитись від членства в НАТО,

відмовитись від планів щодо виробництва та розміщення на своїй території ядерної зброї,

Заборонити перебування на власній території іноземним військовим і відмовитись від розміщення іноземної зброї,

Заборонити використання своєї інфраструктури, включаючи аеродроми і морські порти, для армій інших країн,

Відмовитись від проведення військових навчань спільно з іншими країнами.

Відмовитись від участі у будь-яких військових конфліктах,

законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм",

Росія зобов'язувалася:

Більше не нападати на Україну,

у разі нападу на Україну країни-гаранти були б зобов'язані підтримати Україну протягом 3 днів,

Росія не була проти гарантій Україні з боку інших країн-партнерів,

окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією,

Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що, фактично, означало б передачу контролю над півостровом РФ.

Що ще відомо про вимоги сторін

Росія також хотіла включити в договір Білорусь, а Україна — Туреччину.

Під час переговорів Росія заявила про свою готовність вивести війська з України, але не з Криму і частини Донбасу.

Глави держав мали обговорити деталі виведення військ безпосередньо. Два українські переговорники підтвердили це.

Питання про майбутню чисельність українських збройних сил також залишалося невирішеним.